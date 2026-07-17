 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 17 luglio 2026, 15:46

Saluzzo, aperitivi musicali "Incanti al Tastè": il jazz e canzoni a menù di Chiara Effe

Sabato 18 luglio nello spazio civico caffetteria gestito dalla Cooperavtiva Voci erranti. Torre civica aperta fino alle 21

La cantautrice Chiara Effe

La cantautrice Chiara Effe

Il secondo appuntamento con Incanti al Tastè,aperitivo con musica, teatro, performances, sotto il loggiato dell’Antico palazzo comunale in salita al Castello, 26 è domani sabato 18 luglio dalle 18. Si esibirà Chiara Effe, cantautrice cagliaritana con un programma di musica jazz, brasiliana e "canzoni a menù".

Tra le specialità dell’aperitivo c'è lo "SPRISSIN", uno spritz creato per il Tastè in cui si utilizza il liquore al ramassin, fornito da dell’azienda agricola locale "Cucun".

Ingresso libero e gratuito. Info al numero 3381467944.

L’apertura spazio in convenzione tra Comune e Voci erranti consente alla città di avere un presidio nell’alto centro storico durante i fine settimana, con servizi igienici a disposizione di visitatori e turisti, oltre alla gestione della torre civica.

Sabato il monumento resta aperto dalle 18 alle 21, con ultima salita per ammirare dall’alto Saluzzo, alle 20,30.

Ingresso 3,5 euro, ridotto a 2,5 per chi partecipa all’aperitivo, gratuito under 18. Per info Mu.sa tour 329 3940334.

vb

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium