Saluzzo, aperitivi musicali "Incanti al Tastè": il jazz e canzoni a menù di Chiara Effe

Il secondo appuntamento con Incanti al Tastè,aperitivo con musica, teatro, performances, sotto il loggiato dell’Antico palazzo comunale in salita al Castello, 26 è domani sabato 18 luglio dalle 18. Si esibirà Chiara Effe, cantautrice cagliaritana con un programma di musica jazz, brasiliana e "canzoni a menù".
Tra le specialità dell’aperitivo c'è lo "SPRISSIN", uno spritz creato per il Tastè in cui si utilizza il liquore al ramassin, fornito da dell’azienda agricola locale "Cucun".
Ingresso libero e gratuito. Info al numero 3381467944.
L’apertura spazio in convenzione tra Comune e Voci erranti consente alla città di avere un presidio nell’alto centro storico durante i fine settimana, con servizi igienici a disposizione di visitatori e turisti, oltre alla gestione della torre civica.
Sabato il monumento resta aperto dalle 18 alle 21, con ultima salita per ammirare dall’alto Saluzzo, alle 20,30.
Ingresso 3,5 euro, ridotto a 2,5 per chi partecipa all’aperitivo, gratuito under 18. Per info Mu.sa tour 329 3940334.