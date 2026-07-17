A Roaschia torna “Catri Pass at Sëra”: passeggiata al tramonto tra buon cibo, musica e compagnia

Dopo il successo delle iniziative dedicate alla scoperta del territorio, a Roaschia arriva una nuova proposta pensata per vivere la montagna in modo semplice, conviviale e suggestivo. Sabato 18 luglio è in programma “Catri Pass at Sëra – Roaschia 2026”, una passeggiata al tramonto tra natura, sapori locali, risate e musica in compagnia.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Roaschia con il patrocinio del Comune di Roaschia, accompagnerà i partecipanti lungo un percorso di circa 3,5 chilometri, con un dislivello di 100 metri, adatto a chi desidera trascorrere una serata all’aria aperta senza affrontare un cammino troppo impegnativo.

La partenza è prevista alle 18.30 dall’Osteria Dragonera, con gruppi scaglionati. Da lì inizierà un itinerario che toccherà alcuni punti caratteristici del territorio roaschiese, con tappe gastronomiche pensate per unire il piacere della camminata al gusto della convivialità.

Il percorso prevede la prima tappa ai Laghetti di Roaschia, dove sarà servito l’aperitivo. Si proseguirà poi verso Tetto Biava con la pasta fredda, quindi al Cantiere con la salsiccia bruschettata. Alla Sorgente Dragonera sarà il momento della crostata, prima del rientro finale con una sorpresa conclusiva.

Una formula semplice e molto apprezzata: si cammina, si mangia, si chiacchiera, ci si gode il fresco della sera e il paesaggio al tramonto. Il tutto con lo spirito tipico delle iniziative di paese, dove il percorso diventa anche un’occasione per incontrarsi, stare insieme e riscoprire angoli del territorio.

La quota di partecipazione è di 20 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, mentre la partecipazione è gratuita per i bambini da 0 a 6 anni. Sono compresi acqua illimitata e un bicchiere di vino a ogni tappa.

Per vivere al meglio la serata, gli organizzatori consigliano un abbigliamento comodo e scarpe da trekking. Non sono ammessi passeggini ed è necessario portare con sé una torcia, utile per il rientro serale. L’evento si svolge sotto la responsabilità individuale dei partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Marco al 346 4971113, Marilena al 331 9889005 oppure Giuseppe al 333 7052328.