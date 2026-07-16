A Dronero il recital "Di danza in danza" per la rassegna estiva "Musicaè"

Prosegue il calendario della sezione estiva della XXII Stagione Artistica Musicaè, curata dall'associazione Amici della Musica di Busca e dedicata quest'anno al tema 'Musiche sull'acqua: il Maira che suona', un percorso artistico sviluppato attorno al fiume come luogo di incontro, dialogo e scambio culturale.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 18 luglio alle 21 in piazza della Stazione a Dronero, dove andrà in scena il recital "Di danza in danza", proposto nell'ambito della sezione 'On stage le eccellenze'.

Protagonisti della serata saranno Angelo Vinai al clarinetto, Alberto Fantino alla fisarmonica ed Enrico Pesce al pianoforte, tre musicisti legati da un'amicizia ultratrentennale e da una lunga esperienza concertistica maturata sia in Italia sia all'estero.

Nel corso della loro carriera hanno collaborato con prestigiose orchestre e con alcuni dei più importanti direttori e solisti del panorama internazionale, spaziando dalla musica classica al jazz fino al pop.

Il concerto sarà un vero viaggio tra culture e tradizioni musicali, attraversando le Danze Ungheresi di Brahms, la musica klezmer, il walzer musette, le milonghe e i tanghi argentini, il choro brasiliano e la tarantella italiana, valorizzando le infinite possibilità espressive offerte dall'incontro tra clarinetto, fisarmonica e pianoforte.

"La stagione estiva si è aperta con un ottimo riscontro di pubblico per il 'Don Pasquale di Donizetti', andato in scena sabato scorso al Parco Museo dell'Ingenio di Busca. È stato un appuntamento molto apprezzato, che ci auguriamo di poter rinnovare anche il prossimo anno – afferma il direttore artistico Antonello Lerda –. La rassegna è poi proseguita domenica con l'esibizione de 'Gli Archimedi', capaci di unire l'emozione della musica al fascino di una location d'eccezione: la splendida chiesa di San Salvatore, adagiata in una conca e circondata dalle montagne della Valle Maira. La prossima tappa Dronero, nella piazza antistante l'ex Stazione, luogo che sarà presto interessato da un importante progetto di riqualificazione e che tornerà a essere un presidio vivo, capace di connettere memoria e innovazione, territorio e futuro".

L'ensemble che salirà sul palco di Dronero vanta un curriculum di assoluto prestigio. I tre musicisti hanno suonato in numerosi Paesi europei ed extraeuropei e collaborato con istituzioni come l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l'Arena di Verona, il Teatro Regio di Parma e l'Orchestra Verdi di Milano, affiancando artisti del calibro di Placido Domingo, José Carreras, Salvatore Accardo, Uto Ughi, Zubin Mehta, Lorin Maazel e Gianandrea Noseda. Non sono mancate inoltre collaborazioni con grandi nomi della musica leggera italiana, tra cui Claudio Baglioni, Zucchero, Andrea Bocelli e Antonello Venditti.

Particolarmente significativo anche il percorso artistico del pianista Enrico Pesce, autore di numerose colonne sonore per il cinema, tra cui quelle realizzate per il regista Marco Bellocchio e per i film Un posto sicuro e Dolcissime di Francesco Ghiaccio.

La sezione estiva di Musicaè si conclude venerdì 24 luglio, nella suggestiva cornice della Collezione La Gaia di Busca, con il concerto 'Prospettive contemporanee', affidato ai chitarristi Fabio Renda e Beniamino Trucco. Durante la serata saranno inoltre presentati gli appuntamenti della stagione autunnale.

La manifestazione è realizzata grazie al sostegno dei Comuni di Busca, Dronero e Macra, della Regione Piemonte, dei BIM delle Valli Maira e Varaita, delle Fondazioni CRC, CRT, Cassa di Risparmio di Saluzzo e Cassa di Risparmio di Savigliano, oltre che di Sedamyl, Banca di Caraglio e Cassa di Risparmio di Savigliano.

L'ingresso è libero, con precedenza ai soci e alle persone prenotate fino a esaurimento dei posti disponibili. Per il concerto di sabato 18 luglio non è richiesta la prenotazione. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Cinema Teatro Iris di Dronero.