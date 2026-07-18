Lost Station, semifinale conquistata a Sanremo Rock 2026

Nuovo importante riconoscimento per i Lost Station, che hanno conquistato l’accesso alla semifinale di Sanremo Rock 2026. La band si è distinta durante le selezioni regionali di Piemonte e Liguria, svoltesi giovedì 16 luglio, presentando dal vivo Day by Day, il singolo uscito lo scorso maggio.

Sul palco si sono esibiti una ventina tra artisti e gruppi nelle categorie Rock e Trend. Grazie alla performance di Day by Day, i Lost Station hanno ottenuto la qualificazione nella categoria Trend e torneranno a esibirsi nella semifinale nazionale, dove sfideranno i migliori talenti selezionati nel Nord, nel Centro e nel Sud Italia per conquistare un posto nella finale di settembre al Teatro Ariston di Sanremo.

Il risultato arriva in una fase di crescita per il progetto musicale della band. Day by Day è infatti entrato nella Top 100 della Indie Music Like, la classifica dedicata alla musica indipendente promossa dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, elaborata sulla base dei passaggi radiofonici e della diffusione sui principali new media.



Mentre prosegue il percorso verso Sanremo Rock, i Lost Station lavorano anche ai nuovi progetti discografici. La band ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo a settembre, primo tassello che anticiperà la pubblicazione del debut album.

La qualificazione a Sanremo Rock rappresenta un nuovo tassello nel percorso dei Lost Station, che continuano a consolidare la propria identità artistica e a raccogliere consensi nel panorama della musica emergente italiana.

Del resto, il nome stesso della band richiama l’idea del viaggio: un cammino fatto di ricerca, sperimentazione e nuove tappe, più che di traguardi definitivi. La semifinale di Sanremo Rock 2026 è così un’importante occasione per proseguire questo percorso davanti a una platea nazionale.

