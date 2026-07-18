Cuneo, un convegno sulla nuova disciplina delle attività subacquee e delle aree marine protette

Sarà dedicato alla nuova disciplina delle attività subacquee e delle aree marine protette il convegno in programma giovedì 23 luglio alle ore 18 presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di approfondire i contenuti della legge 7 maggio 2026, n. 70, che ha introdotto importanti novità normative per il settore, offrendo un momento di confronto tra istituzioni, operatori, professionisti e appassionati.

L’iniziativa è promossa da FIPSAS, A.S.D. Cuneo Sub e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo, con il patrocinio della Provincia di Cuneo e del Comune di Cuneo.

Dopo i saluti istituzionali di Alessanfro Ferrero, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cunoe, il programma prevede gli interventi del dottor Paolo Bonuomo (FIPSAS) sul tema “Il nuovo quadro normativo”, della dottoressa Alessia Rosati, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Cuneo, che affronterà i “Profili di colpa e posizioni di garanzia”, e dell’avvocato Riccardo Squinzani, che approfondirà “L’Area Marina Protetta dell’Isola di Bergeggi” alla luce delle nuove disposizioni legislative.

A moderare il dibattito sarà Carlotta Braghin, giornalista di TargatoCn, che accompagnerà i relatori nell’analisi dei principali aspetti della riforma e delle sue ricadute pratiche.

L’evento è a ingresso libero e aperto a tutti. Il convegno è inoltre accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo con il riconoscimento di tre crediti formativi. Le iscrizioni per gli avvocati sono disponibili attraverso il sistema “Riconosco”.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di approfondimento su una normativa destinata a incidere in modo significativo sul mondo delle attività subacquee e sulla tutela delle aree marine protette.