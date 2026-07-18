Elisa Isoardi torna a donare il sangue a Cuneo: il suo appello sui social

Elisa Isoardi torna a testimoniare in prima persona l’importanza della donazione di sangue e plasma. La conduttrice televisiva, originaria di Caraglio e da anni donatrice abituale, ha effettuato oggi, sabato 18 luglio, un’ulteriore donazione presso l’ospedale di Cuneo.

Come già accaduto in altre occasioni, Isoardi ha condiviso il gesto sui propri profili social, trasformando la sua esperienza in un invito rivolto a tutti a seguire il suo esempio.

Nel messaggio pubblicato, la conduttrice cuneese sottolinea come chiunque, nel corso della propria vita, possa trovarsi nella condizione di avere bisogno di sangue e ricorda che la donazione richiede pochi minuti, consentendo al tempo stesso di essere sottoposti a controlli utili e rassicuranti.

Isoardi richiama anche l’attenzione sulla donazione di plasma, definendola fondamentale per la produzione di farmaci salvavita e per la cura di malattie croniche e rare. Un gesto di grande valore, reso ancora più importante nei periodi di maggiore necessità, come l’estate, quando spesso le scorte diminuiscono.

Nel suo messaggio, la conduttrice ha ricordato anche il legame personale con l’ospedale cuneese, dove è nata, trasformando la donazione in un momento di ritorno alle proprie radici e di saluto al personale sanitario. Un’azione concreta, ma anche un appello pubblico a compiere un gesto semplice che può salvare vite.