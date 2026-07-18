Garessio e il suo patrimonio: tre nuovi punti di interesse tra natura e storia

Valorizzare il territorio, promuovere il turismo escursionistico e custodire la memoria dei luoghi: con questi obiettivi l'amministrazione comunale di Garessio, grazie al prezioso supporto del CAI di Garessio e all'impegno della squadra di volontari che opera sul territorio, ha provveduto alla segnalazione con apposita cartellonistica di tre punti di interesse naturalistico e storico, facilmente raggiungibili e di grande fascino.

Il primo sito individuato è la Cascata del Martinetto, situata lungo la strada che conduce al Colle San Bernardo, sul Rio San Giacomo. La cascata si trova direttamente a lato della strada ed è quindi facilmente ammirabile senza dover affrontare alcun percorso a piedi. Un luogo di straordinaria bellezza, dove l'acqua e la vegetazione regalano un'atmosfera di grande frescura, particolarmente apprezzata durante la stagione estiva.

Il secondo punto è la captazione della Sorgente della Ferrovia, una testimonianza della storia ferroviaria locale risalente alla fine dell'Ottocento. La struttura serviva ad alimentare le locomotive a vapore della storica linea Ceva-Ormea e costituisce oggi una preziosa testimonianza del passato del territorio. Il sito è raggiungibile con una passeggiata di circa venti minuti dalla chiesetta della Trinità, alle pendici della Pietra Ardena, lungo un percorso immerso nel verde.

Il terzo punto di interesse è la Cascata di Villarchiosso, nell'omonima frazione di Garessio. Anche in questo caso la natura offre uno spettacolo di grande fascino: la cascata, circondata dal verde della vallata, si raggiunge con un piacevole cammino di circa mezz'ora, regalando ai visitatori un luogo di pace e bellezza.

L'iniziativa vuole essere un invito a riscoprire il territorio attraverso itinerari accessibili e ricchi di storia e natura, ma rappresenta anche un richiamo all'importanza della cura e della manutenzione dei sentieri. Mantenere vivi questi percorsi significa preservare un patrimonio prezioso, rendendolo fruibile in sicurezza per residenti, escursionisti e turisti.

L'Amministrazione comunale desidera rivolgere un sentito ringraziamento al CAI di Garessio e alla fitta rete di volontari che, con dedizione e spirito di servizio, dedicano tempo ed energie alla manutenzione della sentieristica e alla valorizzazione del patrimonio locale.