Salvatore Mulè è ancora presidente dell' Associazione Nazionale Carabinieri Saluzzo: è la sesta volta

Salvatore Mulè e Bruno Boschetti, rispettivamente presidente e vicepresidente Anc Saluzzo

Salvatore Mulè è ancora presidente dell’ Anc, l’ Associazione Nazionale Carabinieri Saluzzo: è la sesta volta

Le elezioni per il rinnovo del direttivo lo hanno confermato insieme al nuovo gruppo che guiderà l’associazione fino al 2031.

La squadra che lavorerà con il presidente Mulè che fu eletto la prima volta il 15 giugno del 2000, è composta da Bruno Boschetti nel ruolo di vicepresidente, Mauro Barra, Leonardo Brondu, Carlo Accalai, Fabio Marchesi, Roberto Venturelli, Claudio Quaranta e Roberto Canobbio. Segretario dell’associazione è Salvatore Petrassi, i revisori dei conti sono Pier Sergio Corsetti e Mauro Perini.

Mulè è ormai una istituzione nella storia dell’Anc saluzzese, oltre ad essere un personaggio molto conosciuto in città per il suo servizio nella Polizia locale di Saluzzo, dove entrò nel 1977 al comando di Giuseppe Mangione.

La sua carriera professionale si è distinta per capacità investigativa e dedizione alla comunità. Impegno per il quale ha ottenuto elogi e promozioni. Originario di Licata, classe 1956, ha sempre dedicato molto tempo alla vita sociale dell’Anc.

"Ringrazio per la rinnovata fiducia nei miei confronti - afferma il presidente Mulè - continuerò a lavorare per il bene comune. E, invito chi dispone di pò di tempo da dedicare agli altri ad unirsi al nostro sodalizio".

Anc Saluzzo grazie ai numerosi volontari partecipa attivamente alle iniziative sociali e culturali del territorio.