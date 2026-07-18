Anna & Anna: “La tua anima gemella è passata in agenzia ieri alle 18:42”... ma tu eri in riunione!

Trovare il tempo da dedicare alla vita sentimentale quando si ha una carriera avviata è una delle sfide più grandi dei nostri giorni. Ma la soluzione esiste.

L'alternativa esclusiva alle app di dating

Anna & Anna non è la solita piattaforma di incontri, ma un'agenzia di matchmaking d'élite pensata per:

- Professionisti e persone in carriera

- Uomini e donne over 30

- Persone con un alto livello culturale

Il nostro è un ambiente elegante, discreto e fortemente orientato alla qualità piuttosto che alla quantità. Sappiamo che chi si rivolge a noi ha poco tempo da perdere, è stanco della superficialità delle app di dating tradizionali e cerca una relazione seria con una persona realmente compatibile.

Perché scegliere il nostro metodo?

- Matchmaking personalizzato e selezionato: non ci affidiamo ad algoritmi casuali. Selezioniamo i profili uno a uno, incrociando valori, stile di vita e obiettivi futuri.

- Risparmio di tempo reale: niente più chat infinite che non portano a nulla. Filtriamo i contatti per presentarti solo persone in linea con le tue aspettative.

- Massima privacy e discrezione: la tua professione e la tua immagine pubblica sono al sicuro. Ogni incontro viene gestito con la massima riservatezza.

Smetti di affidare il tuo futuro sentimentale al caso o a un'applicazione.

La tua anima gemella potrebbe essere già passata da noi. La prossima volta, fatti trovare pronto.

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

L’Agenzia per single Anna & Anna è in Piazza Sant'Agostino 16 a Carmagnola.

Chiamaci, perché qualcuno sta aspettando proprio te! Il servizio è attivo su Piemonte e Liguria al 3403848047

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Stefano, single, 40 anni

Stefano, romantico 40enne: bruno, occhi verdi profondi, barba curata che incornicia un sorriso capace di lasciare il segno. Medico, idealista, amante della natura e degli animali, ha un carattere forte e un cuore che crede ancora nei sentimenti veri. Divorziato da tempo, non ha ancora incontrato la donna capace di accendere davvero la sua anima e a cui donare il suo cuore, le sue attenzioni e la sua voglia di condividere la vita. Chissà... forse sei proprio tu che stai leggendo queste parole? … chiamalo al 3403848047!

Pietro, single, 56 anni

Pietro, 56enne, imprenditore, divorziato, subacqueo, con il mare ha un rapporto speciale: gli basta guardarlo per sentirsi meglio. Brizzolato, fisico sportivo e profondi occhi chiari, porta con sé fascino e carattere nella giusta misura. La donna dei suoi sogni? Intelligente, ironica e femminile, capace di tenergli testa con un sorriso, perché lui una certezza ce l'ha: la felicità esiste, e fino a quando non avrà trovato la persona giusta con cui condividerla, continuerà a cercarla con la stessa determinazione con cui affronta ogni sfida della vita...Chiamalo al 3403848047

Simone, single, 65 anni

Simone, 65enne, commercia arte e antiquariato, vedovo, con una figli0 ormai sposato e felicemente indipendente. Nel tempo libero si dedica al volontariato, si concede una partita a golf, qualche giro di valzer e mazurca e, appena può, parte alla scoperta di nuovi luoghi e nuove emozioni. Elegante nei modi, generoso, molto facoltoso, custodisce un desiderio semplice incontrare una brava signora con cui condividere passioni, viaggi, e tutto ciò che rende la vita più bella quando la si vive in due… Chiamalo al 3403848047



Annunci per Lui

Miriam, single, 31 anni

Miriam, 31enne, occhi verdi, capelli castani e una discreta collezione di scarponi da montagna. Tra ufficio, amici, famiglia e weekend all'aria aperta, le manca solo un uomo semplice, ironico e con serie intenzioni. Non cerca il principe azzurro: basta che sappia ridere, amare e magari montare una mensola senza consultare tre tutorial su YouTube…Chiama al 3403848047!

Carola, single, 40 anni

Carola, 40enne, grandi occhi scuri in cui è facile perdersi, capelli biondi, lunghi, e un fascino tutto italiano fatto di semplicità e femminilità. Lavora in un negozio di calzature, ama cucinare e sostiene che il segreto di molte storie felici inizi con una buona cena e continui con tante risate. Cerca un uomo, anche più maturo, capace di farle battere il cuore e sorridere ogni giorno...…Chiama al 3403848047!

Laura, single, 50 anni

Laura, bionda, occhi azzurri e quel fascino discreto che non ama mettersi in mostra, ma sa farsi ricordare. Coltiva vigneti, produce vino D.o.c, 50enne, tra boschi, tartufi e passeggiate con il suo cane, cerca un uomo italiano, anche più grande, serio e sincero. Convinta che l'intesa più bella sia quella che arriva senza fare rumore... e poi non va più via …. Chiama al 3403848047!

Maria, single, 60 anni

Maria, 60 anni, sorriso gentile e mani che conoscono il valore delle cose semplici: una tavola apparecchiata con amore, un orto curato con pazienza. Generosa per natura, ha dedicato tempo al volontariato e, da cuoca degli Alpini, ha imparato che i momenti più belli nascono spesso dalla condivisione. Oggi, vedova e libera da legami, sogna di incontrare un signore affettuoso, anche più maturo, a cui voler bene e con cui scrivere un nuovo capitolo della vita…. Chiama al 3403848047!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.