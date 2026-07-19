Incendio in una cabina idroelettrica sulla strada per Sant'Anna di Vinadio: l'intervento dei vigili del fuoco

Incendio nel pomeriggio di oggi, domenica 19 luglio, lungo la strada provinciale 255 che sale verso il Santuario di Sant'Anna di Vinadio.

L'allarme è scattato intorno alle 16:34, quando un motociclista in transito ha notato del fumo uscire dal tetto in legno di una struttura in muratura. L'edificio è una cabina di trasformazione idroelettrica della Swisse Power Sant'Anna, un impianto alimentato da un ruscello locale che trasforma il flusso idrico in energia elettrica, convogliando una corrente che raggiunge una tensione di 15 mila volt.

L'origine dell'incendio sarebbe stato il surriscaldamento di un motore interno alla cabina, che ha successivamente incendiato l'olio presente nel sistema di funzionamento. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cuneo per avviare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Richiesto anche il sopralluogo dei carabinieri di Pietraporzio.

Per gestire la complessa situazione tecnica e isolare la linea elettrica ad alta tensione, sono intervenuti sul posto anche i tecnici dell'Enel insieme ai gestori della cabina stessa.