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Fiamme sotto il castello vecchio di Barge: intervento in corso per un incendio di sterpaglie
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Cronaca | 19 luglio 2026, 18:44

Fiamme sotto il castello vecchio di Barge: intervento in corso per un incendio di sterpaglie

L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti intorno alle 17:45. Sul posto i vigili del fuoco locali e i volontari dell'Aib

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Vigili del fuoco e volontari sono mobilitati dal tardo pomeriggio di oggi, domenica 19 luglio, nel comune di Barge a causa di un incendio di sterpaglie divampato nella zona sottostante il castello vecchio.

L'allarme è scattato intorno alle 17:45, quando alcuni passanti hanno notato il fumo e le fiamme e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Barge per avviare le prime manovre di spegnimento.

Date le caratteristiche dell'area, è stato richiesto anche il supporto dei volontari del corpo Aib (Antincendi Boschivi), che stanno raggiungendo la zona per affiancare i pompieri nelle operazioni. Al momento sono in corso le attività di contenimento per circoscrivere il rogo ed evitare che il fronte del fuoco possa estendersi ulteriormente. La situazione è costantemente monitorata.

Redazione

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