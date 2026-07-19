Fiamme sotto il castello vecchio di Barge: intervento in corso per un incendio di sterpaglie

Vigili del fuoco e volontari sono mobilitati dal tardo pomeriggio di oggi, domenica 19 luglio, nel comune di Barge a causa di un incendio di sterpaglie divampato nella zona sottostante il castello vecchio.

L'allarme è scattato intorno alle 17:45, quando alcuni passanti hanno notato il fumo e le fiamme e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Barge per avviare le prime manovre di spegnimento.

Date le caratteristiche dell'area, è stato richiesto anche il supporto dei volontari del corpo Aib (Antincendi Boschivi), che stanno raggiungendo la zona per affiancare i pompieri nelle operazioni. Al momento sono in corso le attività di contenimento per circoscrivere il rogo ed evitare che il fronte del fuoco possa estendersi ulteriormente. La situazione è costantemente monitorata.