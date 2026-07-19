Il Terrasole Festival torna ad animare l'estate di Limone Piemonte

Torna a Limone Piemonte la seconda edizione del "Terrasole Festival", la rassegna musicale che trasforma il Lago Terrasole, a 1.750 metri di altitudine, in un suggestivo palcoscenico naturale. Tre concerti in programma che vedranno gli artisti esibirsi su una scenografica zattera galleggiante, trasformando il Lago Terrasole in un palcoscenico naturale dove paesaggio, cultura e tradizione si incontrano.

La rassegna, nata come evoluzione della rassegna "Note d'Acqua" e organizzata in collaborazione con Occit'amo Festival, intende valorizzare le radici culturali del territorio attraverso l'incontro tra tradizione popolare e linguaggi musicali contemporanei. La direzione artistica è affidata a Roberto Avena e Chiara Cesano, musicisti attivi da anni sul territorio nella promozione della cultura musicale alpina e occitana.

Raggiungere il Lago Terrasole diventa parte integrante dell'esperienza. Gli spettacoli sono facilmente accessibili con una passeggiata di circa venti minuti dall'arrivo della Telecabina Severino Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti. In alternativa, è possibile raggiungere il lago direttamente dal centro storico lungo i sentieri escursionistici, con un percorso di circa due ore e mezza. Per chi fosse sprovvisto dell'attrezzatura, possibilità di noleggiare mountain bike, anche con pedalata assistita. Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 12 e sono a ingresso gratuito.

Si parte domenica 2 agosto con il concerto dei Bistrò Dalfin, formazione guidata da Sergio Berardo, che proporrà un viaggio nelle sonorità più autentiche della tradizione occitana e del folk alpino

Il secondo appuntamento, in programma domenica 9 agosto, vedrà protagonista Tom Newton, tra i più apprezzati armonicisti italiani della nuova generazione, con uno spettacolo che intreccia blues, soul, reggae, folk e sonorità contemporanee.

A chiudere la rassegna domenica 30 agosto sarà Gigi De Nissa (Louis Pastorelli), autore e interprete nizzardo che, attraverso le sue canzoni, racconta con ironia e spirito satirico la storia, la cultura e la quotidianità di Nizza.

Ad anticipare la kermesse, domenica 26 luglio sarà lo spettacolo dei Nerocaravaggio, sempre alle 12 al Lago Terrasole. La live band intratterrà il pubblico con i più grandi successi della musica italiana.

Per info sul calendario manifestazioni: Ufficio Turistico di Limone (0171/925281 – www.limoneturismo.it)

Per info su costi e orari degli impianti di risalita: Riserva Bianca (0171/926254 – www.riservabianca.it)