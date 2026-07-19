Pradleves si illumina di musica: tornano i concerti tra le candele nel bosco

Dopo il grande successo dello scorso anno, Pradleves si prepara a ospitare nuovamente uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate. Martedì 11 e mercoledì 12 agosto 2026 l'Area "Nais" farà da cornice a due concerti immersi nella natura, dove centinaia di candele illumineranno il bosco accompagnando il pubblico in un viaggio tra musica, paesaggio ed emozioni.

Con il profilo delle montagne al tramonto e il silenzio del bosco a fare da sfondo, il concerto prenderà il via alle ore 21.00 e proporrà un repertorio dedicato ad alcuni dei più apprezzati compositori contemporanei. In programma musiche di Roberto Cacciapaglia, Hans Zimmer, Ennio Morricone e altri autori che hanno saputo emozionare il pubblico di tutto il mondo con le loro composizioni e celebri colonne sonore.

A interpretare il programma saranno Lorenzo Martini al pianoforte, Sara Cesano al violino e Chiara Di Benedetto al violoncello. Il dialogo tra i tre strumenti, unito alla magia della luce delle candele e alla cornice naturale dell'Area "Nais", darà vita a un'esperienza coinvolgente, capace di fondere arte, paesaggio e atmosfera in un unico racconto musicale.

L'iniziativa è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per garantire la partecipazione è consigliata la prenotazione, effettuabile attraverso il modulo online: https://forms.gle/b9hS8o9Gs78B3nt78.

Un appuntamento pensato per chi desidera vivere una serata estiva diversa dal consueto, lasciandosi avvolgere dalla musica in uno degli scenari naturali più affascinanti della Valle Grana, dove il fascino del bosco e la luce delle candele renderanno ogni esecuzione ancora più intensa.

In caso di maltempo il concerto sarà rinviato.