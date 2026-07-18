A Sampeyre la mostra “Com’era in principio: le mille strade dell’evoluzione”

S’inaugura a Sampeyre, lunedì 20 luglio, la mostra “Com’era in principio”: le mille strade dell’evoluzione, mostra naturalistica a cura di Alessio Pellerino.
La rassegna, incentrata sui fossili, sarà visitabile dal 20 al 29 luglio, orari 10-13 e 14-17, presso la sede dell’associazione “Lu Rure”, Rore.
La mostra tratta i meccanismi evolutivi che gli organismi hanno sviluppato tramite la selezione naturale per rispondere alle esigenze ambientali.
Sarà aperta a tutti liberamente e correlata da reperti naturalistici della collezione privata, accompagnati da pannelli espositivi con relative spiegazioni.
Martedì 21 luglio, alle ore 21, serata al museo etnografico di Sampeyre (via Roma 27) a cura dell’autore.