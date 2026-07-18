 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 18 luglio 2026, 15:50

A Sampeyre la mostra “Com’era in principio: le mille strade dell’evoluzione”

Rassegna naturalistica curata da Alessio Pellegrino nella borgata Rore, presso la sede l’associazione “Lu Rure”. Sarà aperta fino al 29 luglio. Martedì 21 serata al museo etnografico con l’autore

A Sampeyre la mostra “Com’era in principio: le mille strade dell’evoluzione”

S’inaugura a Sampeyre, lunedì 20 luglio, la mostra “Com’era in principio”: le mille strade dell’evoluzione, mostra naturalistica a cura di Alessio Pellerino.

La rassegna, incentrata sui fossili, sarà visitabile dal 20 al 29 luglio, orari 10-13 e 14-17, presso la sede dell’associazione “Lu Rure”, Rore. 

La mostra tratta i meccanismi evolutivi che gli organismi hanno sviluppato tramite la selezione naturale per rispondere alle esigenze ambientali. 

Sarà aperta a tutti liberamente e correlata da reperti naturalistici della collezione privata, accompagnati da pannelli espositivi con relative spiegazioni.

Martedì 21 luglio, alle ore 21, serata al museo etnografico di Sampeyre (via Roma 27) a cura dell’autore.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium