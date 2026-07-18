A Chiusa di Pesio arrivano i Trelilu con il nuovo spettacolo "Love alla coc"

Domenica 26 luglio alle 21, il Centro Incontri Anziani APS di Via G. Mauro 8, Chiusa di Pesio, ospiterà una serata all'insegna della musica e del divertimento con i Trelilu, protagonisti del nuovissimo spettacolo "Love alla coc".

Già il titolo è una promessa di ironia e originalità, proprio come i suoi protagonisti: si chiamano Trelilu, ma sul palco sono in quattro. Musicisti, attori, comici e performer di grande talento, da oltre trent'anni conquistano il pubblico con uno stile unico che intreccia musica, cabaret e tradizione popolare piemontese.

Dal debutto, avvenuto il 13 marzo 1992 al Silver Bar di Caraglio, i Trelilu hanno costruito un percorso artistico straordinario: 18 album pubblicati, oltre 1.700 spettacoli in Italia e all'estero e una carriera che li ha resi autentici ambasciatori del territorio piemontese. Il loro segreto è un irresistibile mix di comicità, musica dal vivo e un dialetto "maccheronico" capace di coinvolgere e divertire spettatori di ogni provenienza, dalla Liguria alla Valle d'Aosta.

Con "Love alla coc", il quartetto propone uno spettacolo nuovo, ricco di gag, canzoni e situazioni esilaranti, in cui la semplicità della vita agreste diventa lo sfondo di storie raccontate con intelligenza, ironia e una straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico.

L'ingresso è a offerta libera e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. Non è necessaria la prenotazione.

L'iniziativa è organizzata dal Centro Incontri Anziani APS di Chiusa di Pesio con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, a sostegno di una serata che unisce cultura, solidarietà e intrattenimento di qualità.