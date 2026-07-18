Il concerto di Elio e le Storie Tese ha aperto il Cuneo Music Festival: tre giorni di spettacoli per tutti [FOTO e VIDEO]

Il concerto di Elio e le Storie Tese di venerdì sera ha dato il via al Cuneo Music Festival, la tre giorni di concerti a ingresso gratuito che trasformerà piazza Galimberti in un palcoscenico aperto alla città.

Eccezionale la risposta del pubblico che ha seguito lo spettacolo con grande trasporto.

Le dichiarazioni a margine dell'evento di venerdì sera (GUARDA IL VIDEO)

Questa sera (sabato 18 luglio) appuntamento con Claudio Cecchetto, dalle 21.30 (apertura cancelli alle 19.30).

DJ, produttore, conduttore radiofonico e televisivo, editore e talent scout. A 45 anni esatti da “Gioca Jouer”, Cecchetto torna sul palco con la sua energia contagiosa, pronto a trasformare piazza Galimberti in una grande festa collettiva. Per questa serata sono ancora disponibili alcuni posti nell’area sotto il palco.

Domenica 19 la serata conclusiva con Sarah Toscano e Costa.

La chiusura del festival è affidata alla voce giovane e già amatissima di Sarah Toscano, reduce dai successi che l’hanno consacrata tra le nuove protagoniste del pop italiano. Ad aprire la serata sarà Costa, una delle voci emergenti della scena rap cuneese. Anche per questa data i posti sotto il palco sono esauriti, ma il concerto sarà visibile dal sagrato.

Per accedere all’area sotto il palco è necessaria la prenotazione sulla piattaforma Liveticket: https://www.liveticket.it/cuneo

In caso di esaurimento dei posti, gli spettacoli saranno comunque visibili dalla restante parte del sagrato di piazza Galimberti.

Organizzazione a cura del Comune di Cuneo in collabo con Confartigianato Cuneo e con il supporto di Fondazione CRC e Fondazione CRT.