Frabosa Sottana, via alla 12ª edizione del Salone del Libro di Montagna

Col tradizionale taglio del nastro avvenuto alla presenza delle autorità e di alcuni rappresentanti delle maggiori associazioni della provincia, si è aperta oggi a Frabosa Sottana la 12ma edizione del Salone del Libro di Montagna, rassegna promossa dall'Associazione Culturale Valle Maudagna, che gode del patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, del Comune di Frabosa Sottana ed il contributo della Fondazione CRC, della BCC di Pianfei e Rocca de Baldi e del Comune di Frabosa Sottana.

Sede della Rassegna, la sala consiliare del Municipio (gentilmente concessa) che ha ospitato la Conferenza dal titolo "Il pane dell'esodo, un secolo d'emigrazione dei pionieri dell'arte bianca di Niella Tanaro in Costa Azzurra"con presentazione del libro a cura della giornalista francese Gèraldine Giraud con la presenza di Aleardo Fioccone scrittore e traduttore del libro, Gian Mario Mina Sindaco di Niella Tanaro, Paolo Roggero giornalista in qualità di moderatore.

Nel pomeriggio le prime presentazioni librarie. Ospiti del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana saranno nell'ordine, a partire dalle 15,30 Giovanni Battista Rulfi "Miroglio e il Kyè", Cinzia Dutto "Gocce d'inchiostro e trucioli di legno", Pietro Grosso "L'assedio di Mongiardino" e Attilio Ianniello "Di monti, castagne e uomini".

Il Salone del Libro di Montagna, ideato da Gianni Dulbecco, patron della rassegna, proseguirà domani, domenica 19 luglio, sempre presso la sala consiliare del municipio di Frabosa Sottana a partire dalle 15,30 con le presentazioni librarie dell'Associazione Amici per Caprauna "Caprauna, storie di un piccolo mondo antico" e " Caprauna, il profumo e il sapore dei ricordi" a cura di (Aldo Acquarone, Angela Bruzzone e Ines Rolando), l'antologia "Alberi maestri, un bosco di storie" a cura di (Aldo e Franca Acquarone, Graziella Belli, Loredana Canavese, Daniela Schembri Volpe), Giorgio Ferraris "Un tempo in Alta Val Tanaro" e Bruno Vallepiano "Senza una vera ragione".

Presso la sala consiliare di Frabosa Sottana è presente in occasione della "due giorni" lo stand espositivo della Libreria Confabula di Mondovì presso il quale è possibile acquistare, tra gli altri, i libri presentati nel corso della rassegna.