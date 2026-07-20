Busca, al via la quinta edizione delle “SerateCulturali in Cappella"

In occasione dei festeggiamenti per San Giacomo, i massari presentano la 5ª edizione della rassegna “Serate Culturali in Cappella”, un appuntamento ormai consolidato che quest’anno si arricchisce di una cornice inedita e suggestiva: il sagrato della Cappella.

Il programma, curato dal professor Giangi Giordano, propone il ciclo di incontri intitolato “San Giacomo celebra i poeti della sua città”, offrendo alla cittadinanza due serate imperdibili, entrambe con inizio alle ore 21:15.al termine di una breve funzione religiosa.

Mercoledì 22 luglio La rassegna si apre con un affascinante viaggio nel tempo attraverso un percorso di musiche e canti degli anni ‘60 e ‘70 affidata alle voci del Gruppo G70

Giovedì 23 luglio Il secondo appuntamento sarà un omaggio alla nostra terra di Busca e alla sensibilità dei suoi autori. Protagonisti della serata saranno il musicista Beppe Giorgis e il professor Giangi Giordano, che condurrà l'incontro attraverso una ricercata selezione di poesie e musiche.

L'evento esplorerà la canzone e la poesia come strumenti privilegiati per trasmettere sentimenti, sogni e ricordi, offrendo vere e proprie istantanee di angoli di Busca. Saranno protagoniste le opere di illustri e stimati concittadini: Ernesto Francotto, Reno Masoero e il Padre Cappuccino Silverio Cismondi.

L’ingresso è totalmente libero e non saranno effettuate raccolte di soldi L’intento dei massari è proporre un’occasione per ritrovarsi, condividere la bellezza della nostra tradizione letteraria e musicale e riscoprire, in uno spazio rinnovato e accogliente, il senso più profondo della nostra identità buschese.

La cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare.