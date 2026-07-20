Mombarcaro e Neive: appuntamenti con "Notturni sulla Strada Romantica" tra vento, stelle e arte contemporanea

La Strada Romantica delle Langhe e del Roero, in collaborazione con Turismo in Langa APS, lancia per agosto 2026 i “Notturni sulla Strada Romantica – Passeggiate tra vento e stelle”, due appuntamenti serali pensati per far vivere il paesaggio collinare in chiave contemporanea, tra musica, land art e natura. Le serate, in programma martedì 25 agosto a Mombarcaro e venerdì 28 agosto a Neive, si ispirano ai temi del dossier “Alba Città Italiana dell’Arte Contemporanea 2027” e riprendono il format già sperimentato con successo dai “Notturni nelle Rocche”.

L’edizione 2026 sarà dedicata al dialogo tra arte, paesaggio e cielo notturno, con il vento e le stelle come elementi guida dell’esperienza. A questo percorso si affianca la colonna sonora di AltraVia, il cammino che collega Torino a Savona, frutto di una composizione musicale realizzata da Turismo in Langa APS e Associazione Echollective campionando i suoni autentici dei luoghi – dal fruscio del vento ai passi sul sentiero – e accordata a 432 Hz per favorire benessere psicofisico e armonia interiore.

Ogni appuntamento prenderà il via alle 20.15 (partenza alle 20.30) e si svilupperà lungo alcuni dei punti panoramici più suggestivi della Strada Romantica delle Langhe e del Roero, che faranno da cornice alle installazioni artistiche e alle performance musicali degli artisti coinvolti. Ai partecipanti è richiesta torcia a pile e calzature da escursionismo, per affrontare in sicurezza i percorsi in notturna.

Martedì 25 agosto sarà Mombarcaro, “La visione e l’effimero”, a ospitare il primo Notturno. Il ritrovo è previsto presso la tappa della Strada Romantica a lato della chiesa di San Michele Arcangelo, da cui partirà un trekking notturno di circa 5,3 chilometri (due ore di durata). Dal poggio più alto delle Langhe, a 896 metri di quota, lo sguardo spazia dalle Alpi Marittime al Monte Rosa e, nelle giornate limpide, fino al mare: di sera, sotto le stelle, il luogo si trasforma in uno spazio sospeso, assoluto.

Il momento conclusivo sarà dedicato all’inaugurazione dell’installazione temporanea di land art “Sospensione gravitazionale” di Diego Repetto – già membro dell’Advisory Board del Padiglione Italia alla Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia – in collaborazione con il musicista e compositore Antonio Aiazzi. L’opera configura una “stanza effimera”, uno spazio temporaneo e sensibile in cui materia e immateriale si intrecciano, trasformando il paesaggio in un campo di risonanza emotiva e culturale. Il grande spillo sospeso sul nero assoluto genera una tensione percettiva tra attrazione e assenza: il vuoto diventa campo invisibile che altera la percezione del luogo e la stabilità dello spettatore, restituendo al paesaggio il ruolo di organismo narrativo in continua evoluzione. Al termine è previsto un assaggio di prodotti tipici del territorio.

Venerdì 28 agosto sarà la volta di Neive, “Il suono del paesaggio”. Il ritrovo è fissato in Piazza Italia, da cui partirà una camminata escursionistica di circa un’ora e mezza al chiaro di luna, accompagnata da una guida naturalistica. Neive, tra i Borghi più belli d’Italia, con i suoi vigneti a perdita d’occhio e le piazzette medievali, rappresenta lo scenario ideale per chiudere il ciclo intrecciando musica e colline.

Il momento artistico finale si svolgerà presso il nuovo allestimento della tappa della Strada Romantica davanti alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, dove il pianista e compositore albese Emiliano Blangero, classe 2000, eseguirà brani tratti dal suo ultimo album “Someplace”: un percorso musicale che invita all’evasione dalla realtà attraverso il pianoforte, in dialogo con il paesaggio e il silenzio. Formatosi accanto a maestri come Ezio Bosso e Roberto Cacciapaglia, Blangero ha pubblicato con Believe Music e Inri Classic, approdando con “Someplace” a Decca Records/Universal Music Italia. Autore anche per altri artisti, ha collaborato con il rapper Lazza in “Sirio Concertos” e con Michele Morrone nel singolo “Push Me”, è stato volto dell’Eurovision Song Contest 2022 e nell’ultimo anno ha calcato numerosi palchi come pianista solista, oltre a partecipare al tour di Lazza, secondo classificato a Sanremo 2023, nei principali palazzetti italiani e all’Arena di Verona. Anche in questo caso, la serata si concluderà con un assaggio di prodotti tipici.

Sul piano simbolico, i “Notturni sulla Strada Romantica” accompagnano il territorio verso Alba 2027, portando l’arte contemporanea fuori dalle mura cittadine e dentro i luoghi che custodiscono l’identità profonda delle Langhe e del Roero: sentieri, vigne, crinali. Le due serate, tra musica, land art e paesaggio, anticipano così il percorso che condurrà alla consacrazione di Alba come capitale dell’arte contemporanea, trasformando il camminare in esperienza estetica condivisa e il notturno in occasione di ascolto – del territorio e di sé.