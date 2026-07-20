Cane anziano incastrato nella legnaia a Dogliani: l'appello del canile per ritrovare i padroni di "Eugenio"

Riceviamo e pubblichiamo.

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Gentile direttrice,

tramite il suo giornale vorremmo lanciare un appello volto a ritrovare il proprietario di un cane anziano recuperato nel comune di Dogliani.

Il cane, un maschio temporaneamente chiamato Eugenio, è stato recuperato lunedì 13 luglio in via Torino a Dogliani, al termine di un intervento complesso. L'animale era rimasto incastrato dietro una legnaia all'interno di una proprietà privata nella quale era presente una femmina in calore, seguita molto probabilmente per istinto.

Purtroppo il cane è sprovvisto di microchip, circostanza che impedisce di risalire ai proprietari. I volontari escludono l'ipotesi di un abbandono e ritengono si tratti di un incidente. Dal rifugio desiderano rassicurare chiunque lo riconosca che non ci saranno ripercussioni nei confronti della famiglia: l'unico obiettivo è permettere al cane di ritornare a casa.

Nonostante la diffusione dell'appello tramite social, locandine e passaparola, ad oggi non siamo ancora riusciti a raccogliere informazioni utili.

Chiunque riconoscesse il cane o avesse informazioni utili può contattarci ai seguenti recapiti:

Tel. 347/88.10.065; geassociazione@libero.it

Eugenio si trova al Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì, via San Paolo 2/A.

Vi ringraziamo per il supporto.

Canile Rifugio 281