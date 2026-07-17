Torna la “Pedalata del Cuore”: domenica 13 settembre la 12ª edizione

Domenica 13 settembre 2026 torna la “Pedalata del Cuore”, appuntamento ormai tradizionale promosso dagli Amici dell’Ospedale di Savigliano ODV, che quest’anno raggiunge la 12ª edizione. La manifestazione conferma la sua formula capace di unire sport, salute e solidarietà, ampliando però il percorso e coinvolgendo anche Fossano e Bene Vagienna.

Nelle tre località saranno allestiti i gazebo dedicati alla prevenzione, uno degli elementi centrali dell’iniziativa e da sempre tra i suoi punti di forza. L’obiettivo resta quello di affiancare al momento sportivo un’occasione concreta di sensibilizzazione sui temi della salute, coinvolgendo cittadini, famiglie e appassionati di bicicletta.

Come da tradizione, dopo la partenza della pedalata principale prenderà il via anche “Bicincittà”, il percorso più breve pensato per famiglie, bambini e per chi desidera vivere una mattinata in sella tra le campagne saviglianesi. Un’iniziativa che rende la giornata accessibile a un pubblico più ampio, mantenendo intatto lo spirito partecipativo dell’evento.

La chiusura sarà affidata al consueto pranzo sotto l’Ala di Piazza del Popolo, curato dalla Pro Loco di Savigliano. Il programma completo e tutti i dettagli dell’edizione 2026 saranno presentati a fine agosto.