Alba, la Carovana riparte dai legami: oltre cento persone in vacanza a Valdieri e una mostra pronta a viaggiare fino a Milano

Archiviato l'anno del trentennale, La Carovana guarda avanti. L'associazione di volontariato albese, che da oltre trent'anni promuove percorsi di inclusione, autonomia e partecipazione per le persone con disabilità e le loro famiglie, continua a investire nella costruzione di relazioni, nella cultura e nelle attività condivise, rafforzando la collaborazione con il territorio e preparando i principali appuntamenti dell'estate e dell'autunno.

Tra i momenti più significativi ci sarà, dall'8 al 17 agosto, la tradizionale vacanza estiva organizzata presso la colonia della Caritas Albese di Valdieri, che coinvolgerà oltre cento persone tra volontari, ragazzi e famiglie.

"Sarà una vacanza che coinvolgerà oltre cento persone, tra volontari e ragazzi dai 0 ai 99 anni", racconta il presidente Filippo Cervella, sottolineando lo spirito inclusivo che da sempre caratterizza l'iniziativa.

Il 2026, dopo le numerose iniziative che avevano accompagnato il trentennale dell'associazione, è stato dedicato soprattutto al consolidamento delle attività e alla costruzione di nuove relazioni.

"Quest'anno abbiamo collaborato con molte realtà associative del territorio, conosciuto nuove persone e intrapreso nuove attività regolari come il gruppo di cammino del sabato insieme alla Lampada Magica Onlus e al Quartiere Moretta 2 di Alba, rilanciando i gruppi di teatro, arte e scrittura già esistenti."

Tra i progetti sviluppati negli ultimi mesi c'è anche "Muri Dentro", lo spettacolo della compagnia teatrale Gli Instabili, realizzato insieme agli studenti del Liceo Classico "Govone" e del Liceo Artistico "Pinot Gallizio". Attraverso teatro, musica e canto, il percorso ha affrontato il tema delle barriere, dei pregiudizi e dell'inclusione, confermando il valore del teatro come strumento di crescita personale e occasione di incontro tra generazioni e sensibilità diverse.

Accanto alle attività teatrali prosegue anche il percorso artistico dell'associazione. Dal 1° al 9 agosto la mostra fotografica "Artefatti fatti ad arte", con le fotografie di Enzo Massa, sarà ospitata nell'Ex Chiesa dei Battuti di Rodello. L'inaugurazione è in programma sabato 1° agosto alle ore 18, mentre la mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 18 alle 20 e la domenica dalle 16 alle 20, con ingresso libero.

L'esposizione proseguirà poi il proprio percorso fuori dal territorio. Dal 26 settembre al 10 ottobre sarà infatti allestita nell'Ex Chiesetta del Parco Trotter di Milano, con inaugurazione sabato 26 settembre alle ore 16. L'apertura è prevista dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30, mentre il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30, sempre a ingresso libero.

Per Cervella, la continuità rappresenta oggi il risultato più importante.

"Abbiamo conosciuto nuove persone e costruito nuove collaborazioni. Continuiamo a crescere insieme al territorio, mantenendo vivi i progetti che da anni caratterizzano la nostra associazione e aprendoci a nuove esperienze."