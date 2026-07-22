Festa patronale di San Giacomo e dell’amicizia a Monterosso Grana

Dal 23 al 27 luglio 2026 si celebrerà a Monterosso Grana la tradizionale festa patronale dedicata a San Giacomo.

Un programma ricco di manifestazioni dedicate ai grandi e ai piccoli, fatto di spettacoli, luna park e intrattenimento in cui prima di tutto spicca la processione, in cui il patrono di Monterosso sarà portato per le strade del paese. I festeggiamenti si apriranno giovedì 23 luglio con la proiezione del docufilm “Linea Rotta – La vita non è Tot Dret” nei locali dell’ex oratorio. Venerdì 24 luglio la “Cena sotto le stelle”, presso l’area denominata “al campo”, a seguire musica con Piero Montanaro e Sonia De Castelli.



Sabato 25 sarà la volta della gara di bocce nel pomeriggio presso l’area del campo e la sera danze occitane con Daniela Mandrile.

Domenica 26, giornata centrale dei festeggiamenti, dopo la Santa Messa alle ore 10.00, nel segno della tradizione, si svolgerà la processione accompagnata dalla Banda musicale di Bernezzo.

A seguire l’agriCucaracha offrirà ai partecipanti l’aperitivo sulla piazzetta della chiesa.

Dalle ore 9.30 in Via Vecchia Valgrana, lungo il torrente Grana, mercatino di prodotti tipici artigianali e possibilità di degustare, durante tutta la giornata, un piatto di gnocchi presso l’Ape-gnocco, a cura de La Poiana.

Pomeriggio ricco di eventi. Dalle ore 15 attività didattica con "I Rapaci" e “Vintage Games” giochi interamente costruiti in legno, il tutto con l’allegra compagnia delle Fisarmoniche del Monviso.

Gran finale lunedì 27 luglio con bocce, polentata, DJ il PAPERO e alle 23 falò di San Giaculin.

Dopo la processione di domenica 26 verrà conferita la Torre d’Oro 2026 (civica benemerenza) ad una persona che, con opere e azioni di alto profilo morale, si è distinto nel campo sociale, culturale, economico, sportivo, artistico e letterario, o per la sua attenzione agli altri o per atti di coraggio e di abnegazione civica, o che in qualche modo, abbia giovato alla intera comunità del Comune di Monterosso Grana elevandone il prestigio.