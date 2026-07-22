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Eventi | 22 luglio 2026, 10:33

Montaldo di Mondovì, inaugura ai Vernagli la mostra di Arte Postale dedicata al Cammino della Maddalena

Appuntamento il 22 luglio alle 18

Montaldo di Mondovì, inaugura ai Vernagli la mostra di Arte Postale dedicata al Cammino della Maddalena

Mercoledì 22 luglio, giorno dedicato a Santa Maria Maddalena, alle ore 18 sarà inaugurata presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Vernagli (Montaldo di Mondovì) la mostra internazionale di Arte Postale – Mail Art dedicata al Cammino della Maddalena.

L'esposizione rappresenta il primo passo di un progetto itinerante destinato a crescere nel tempo, seguendo idealmente le tappe del Cammino. Le opere continueranno infatti ad arrivare da tutto il mondo e la mostra si arricchirà progressivamente nelle future sedi espositive.

Sono già giunte cartoline d'autore e opere di Mail Art provenienti da Giappone, Canada, Turchia, Germania, Francia e naturalmente Italia, testimonianza di una rete internazionale di artisti che, attraverso il linguaggio universale dell'arte postale, hanno scelto di interpretare la figura di Maria Maddalena e i valori del cammino, dell'incontro e della condivisione.

Nata negli anni Sessanta, la Mail Art è un movimento artistico basato sullo scambio libero di opere attraverso il servizio postale. In questo linguaggio creativo non conta soltanto l'opera finale, ma anche il suo viaggio: buste, francobolli, timbri e tracce del percorso diventano parte integrante del messaggio artistico.

La mostra nasce ai Vernagli, sede dell'Associazione Blu Genziana e luogo simbolico del Cammino della Maddalena, per poi proseguire il suo viaggio insieme al progetto culturale e territoriale che unisce arte, natura, spiritualità e memoria.

L'iniziativa invita il pubblico a scoprire un'arte partecipativa e senza confini, nella quale ogni cartolina rappresenta una storia, un incontro e un nuovo tassello di un progetto in continua evoluzione.

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