Montaldo di Mondovì, inaugura ai Vernagli la mostra di Arte Postale dedicata al Cammino della Maddalena

Mercoledì 22 luglio, giorno dedicato a Santa Maria Maddalena, alle ore 18 sarà inaugurata presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Vernagli (Montaldo di Mondovì) la mostra internazionale di Arte Postale – Mail Art dedicata al Cammino della Maddalena.

L'esposizione rappresenta il primo passo di un progetto itinerante destinato a crescere nel tempo, seguendo idealmente le tappe del Cammino. Le opere continueranno infatti ad arrivare da tutto il mondo e la mostra si arricchirà progressivamente nelle future sedi espositive.

Sono già giunte cartoline d'autore e opere di Mail Art provenienti da Giappone, Canada, Turchia, Germania, Francia e naturalmente Italia, testimonianza di una rete internazionale di artisti che, attraverso il linguaggio universale dell'arte postale, hanno scelto di interpretare la figura di Maria Maddalena e i valori del cammino, dell'incontro e della condivisione.

Nata negli anni Sessanta, la Mail Art è un movimento artistico basato sullo scambio libero di opere attraverso il servizio postale. In questo linguaggio creativo non conta soltanto l'opera finale, ma anche il suo viaggio: buste, francobolli, timbri e tracce del percorso diventano parte integrante del messaggio artistico.

La mostra nasce ai Vernagli, sede dell'Associazione Blu Genziana e luogo simbolico del Cammino della Maddalena, per poi proseguire il suo viaggio insieme al progetto culturale e territoriale che unisce arte, natura, spiritualità e memoria.

L'iniziativa invita il pubblico a scoprire un'arte partecipativa e senza confini, nella quale ogni cartolina rappresenta una storia, un incontro e un nuovo tassello di un progetto in continua evoluzione.