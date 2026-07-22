Savigliano: iscrizioni aperte al Centro educativo post-scolastico

Mentre proseguono le attività dell'Estate ragazzi - Centro estivo, Oasi Giovani guarda già alla ripresa della scuola. Sono aperte le iscrizioni per l'anno 2026/2027 al Centro educativo post-scolastico.

È possibile iscriversi on-line, scaricando il modulo dal sito www.oasigiovani.it, scansionandolo ed inviandolo via e-mail a centroeducativo@oasigiovani.it. In alternativa è possibile consegnarlo a mano (o anche ritirarlo direttamente) presso la segreteria di corso Roma, il lunedì ed il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18, ed il martedì dalle 16 alle 18.

Come ogni anno c'è la possibilità di scegliere i giorni, gli orari ed il servizio mensa. Soltanto per le elementari viene proposto il servizio di accompagnamento – sia per il tempo normale che per il tempo pieno – dalla scuola all'ente. Continuerà anche il servizio mensa del martedì per le elementari (tempo normale): in questo caso le iscrizioni apriranno a settembre.

Per maggiori informazioni contattare il 331.5969044. «Il Centro educativo – dicono le educatrici – riaprirà ufficialmente i battenti il 14 settembre. Ma saremo attivi già dal 31 agosto al 9 settembre con il servizio "solo compiti", su richiesta, dalle 14 alle 16.30».