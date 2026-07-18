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Scuole e corsi | 18 luglio 2026, 19:37

Virginio-Donadio di Cuneo, tre studenti della chiudono la maturità con il massimo dei voti

Per Carlotta, Matteo e Nicolò si chiude ora una fase importante della vita. Ne inizia un’altra, fatta di nuove scelte, università, lavoro, esperienze e strade ancora da costruire.

Virginio-Donadio di Cuneo, tre studenti della chiudono la maturità con il massimo dei voti

Ci sono risultati che raccontano più di un numero scritto su un tabellone. Raccontano anni di impegno, giornate di studio, verifiche, interrogazioni, qualche fatica e la soddisfazione di arrivare fino in fondo con il sorriso.

È il caso di Carlotta Balocco, Matteo Filippi e Nicolò Giordanengo, studenti della classe 5D dell’Istituto di Istruzione Superiore “Virginio-Donadio” di Cuneo, indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, che hanno concluso il loro percorso scolastico con risultati di grande valore.

Carlotta Balocco ha ottenuto 100 con lode, così come Nicolò Giordanengo, anche lui premiato con il massimo dei voti e la lode; Matteo Filippi ha invece chiuso l’esame con 100, raggiungendo a sua volta il massimo risultato.

L’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria è un percorso molto legato al territorio cuneese e alle sue vocazioni più forti: la terra, le produzioni agricole, la qualità del cibo, la trasformazione alimentare, la sostenibilità e l’innovazione. In un settore che cambia velocemente, formare giovani preparati significa anche investire sul futuro delle imprese, delle aziende agricole e dell’intera filiera agroalimentare.

Per Carlotta, Matteo e Nicolò si chiude ora una fase importante della vita. Ne inizia un’altra, fatta di nuove scelte, università, lavoro, esperienze e strade ancora da costruire.

C.S.

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