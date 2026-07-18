Savigliano: all'Arimondi Eula è tempo di test universitari

Mentre per la maggior parte dei neo-diplomati è tempo di vacanze e relax, c’è un gruppo di giovani saviglianesi e dintorni che ha deciso di investire sul proprio futuro, rimettendosi subito sui libri. Ha infatti preso il via in questi all’I.I.S. Arimondi Eula di Savigliano un corso intensivo di preparazione per il semestre filtro di Medicina e per i test di accesso alle facoltà di Biologia, Chimica e Professioni Sanitarie.

L'iniziativa è giunta quest'anno alla sua ottava edizione, consolidando una tradizione di successo e supporto agli studenti. Il corso è organizzato e tenuto dalla professoressa Francesca Pontillo docente di scienze naturali, chimiche e biologiche di Istituto, che accompagna con competenza e professionalità gli studenti in questo cruciale passaggio verso l'università.

In questi anni, il panorama delle ammissioni universitarie ha subìto profonde trasformazioni. Il punto di forza del progetto è stato proprio la capacità di adeguarsi costantemente ai continui mutamenti ministeriali nella gestione degli accessi alla facoltà di Medicina e alle altre discipline scientifiche, offrendo sempre contenuti aggiornati e in linea con le ultime modalità d'esame.

Il percorso attuale si articola in 32 ore di lezione e terminerà il prossimo 17 luglio. Il programma è studiato nei minimi dettagli per massimizzare le possibilità di successo dei candidati, alternando due anime fondamentali:

Ripasso teorico approfondito: un focus mirato sulle materie scoglio dei test, ovvero Biologia e Chimica.

Allenamento pratico: sessioni intensive dedicate a tantissimi quiz, simulazioni e strategie di risoluzione rapida per imparare a gestire il tempo e l'ansia da prestazione.

Il progetto si conferma un punto di riferimento fondamentale: sono 21 i ragazzi iscritti, tutti freschi di diploma presso il liceo saviglianese. Un numero importante che dimostra non solo la determinazione dei giovani del territorio, ma anche il bisogno di percorsi di orientamento e supporto concreti nel delicato passaggio dalla scuola superiore all'università.

"Vedere ragazzi appena diplomati rimettersi in gioco con questo entusiasmo nel mese di luglio è la prova della loro grande motivazione", commentano dall'istituto. "L'obiettivo è fornire loro non solo le competenze teoriche, ma anche la giusta mentalità per affrontare test selettivi e competitivi."