Dalle aule di Savigliano ai laboratori dell'INRiM: gli studenti dell'Arimondi-Eula nel cuore della ricerca

Dal 29 giugno al 3 luglio 2026, quattro allievi del Liceo Scientifico dell’Istituto Arimondi-Eula di Savigliano hanno svolto parte del percorso di FSL a Torino presso l'INRiM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica), nella Divisione di metrologia dei materiali innovativi e scienze della vita.

Durante questa settimana gli studenti hanno avuto l'opportunità di conoscere meglio il mondo della ricerca e di capire come le conoscenze di fisica, chimica e matematica trovino applicazione concreta nello sviluppo di nuove tecnologie. Visitando diversi laboratori, hanno potuto apprendere alcuni concetti base sui processi di deposizione dei materiali, sulla litografia, sulla lavorazione del silicio e sulla caratterizzazione dei materiali tramite microscopio elettronico (SEM). Una delle esperienze più interessanti è stata l'ingresso nella clean room, dove gli studenti, dopo aver indossato gli appositi indumenti di protezione per evitare qualsiasi contaminazione, hanno seguito alcune fasi della preparazione dei campioni e osservato come vengano realizzate strutture microscopiche utilizzate nella ricerca scientifica.

Gli studenti hanno apprezzato molto anche la disponibilità dei ricercatori, che hanno spiegato con chiarezza argomenti ostici rispondendo puntualmente alle loro domande.

Un grazie all’INRiM per l’accoglienza, all’IIS Arimondi Eula sempre attento a qualificare le esperienze di FSL e agli studenti attenti, impegnati e …sempre alla ricerca