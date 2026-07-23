Domani a Borgo San Dalmazzo l'ultimo saluto a Edoardo Manassero

Venerdì l'ultimo saluto a Edoardo Manassero, prematuramente scomparso nell'incidente stradale avvenuto dopo le 2 di mercoledì 22 luglio alle porte di Cuneo, sulla sp 25 in via Villafalletto.



A soli 25 anni il giovane originario di Savigliano si era trasferito insieme alla famiglia a Borgo San Dalmazzo, dove domani nella chiesa di San Dalmazzo sarà celebrato il funerale alle 17.



Una tragedia, la sua, che lascia la famiglia nel profondo dolore per la sua perdita. Numerosi i messaggi di affetto, stima e cordoglio per la mamma Elena Giuliano, stimata insegnante di lettere all'istituto tecnico “Bonelli” di Cuneo, il papà Danilo e il fratello Ferdinando, la zia Grazia e la nonna Graziella.

Le comunità di Borgo San Dalmazzo e Savigliano, sotto choc per l'accaduto, si sono immediatamente strette alla famiglia. Tra le prime ad esprimere solidarietà e vicinanza è stata proprio la sindaca Robbione, a cui in poche ore si sono accodati colleghi del giovane e della mamma, in un abbraccio simbolico per infondere forza ad affrontare una simile tragedia.



La salma è stata composta presso la camera mortuaria del cimitero di Cuneo, da cui verrà trasferita domani per le esequie.



Questa sera alle 20.30 sarà recitato il rosario nella chiesa di San Dalmazzo a Borgo San Dalmazzo.



Per volere della famiglia per chi volesse e desiderasse ricordarlo l'invito è di evitare fiori a favore di un gesto di solidarietà. Le eventuali offerte saranno raccolte dalla famiglia e devolute ai bambini della Lega del Filo d'Oro.