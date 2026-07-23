Premio Lattes Grinzane: al Teatro Sociale di Alba la finale con la lectio magistralis di Amitav Ghosh

Verrà svelato sabato 17 ottobre al Teatro Sociale "Giorgio Busca" di Alba il nome dell'opera vincitrice della 16ª edizione del Premio Lattes Grinzane. Nel corso dell'evento Amitav Ghosh, vincitore del Premio Speciale Lattes Grinzane 2026, terrà una lectio magistralis e riceverà il riconoscimento ufficiale.

In gara per la vittoria finale figurano cinque autori stranieri: Julia Deck con "Ann d'Inghilterra", Mathias Enard con "Disertare", Andrew Miller con "La terra d'inverno", Andrew Porter con "La vita immaginata" e Clara Usón con "Le belve".

I cinque romanzi sono stati selezionati dalla giuria tecnica guidata da Loredana Lipperini e composta da Marco Balzano, Valter Boggione, Anna Dolfi, Giuseppe Langella, Alessandro Mari, Luca Mastrantonio e Francesca Sforza.

A decretare il vincitore saranno 400 studenti di venticinque scuole italiane e straniere, tra cui il Liceo Scientifico Statale "Leonardo Cocito" di Alba, l'Istituto di Istruzione Superiore "Arimondi-Eula" di Savigliano e l'Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi Antonio Magarotto di Torino. Grazie alla collaborazione con l'istituto torinese, la cerimonia al Teatro Sociale Giorgio Busca sarà accessibile anche attraverso la lingua dei segni.

"La cinquina finalista è costituita da cinque fra autori e autrici stranieri: non è in alcun modo una scelta che intende sottovalutare la bellezza della narrativa italiana – commenta la presidente di giuria Loredana Lipperini –. Solo, la giuria ha ritenuto che il valore dei cinque testi finalisti rendesse impossibile escluderne uno. Sono romanzi molto diversi fra loro, ma con un'affinità di fondo: portano alla luce le contraddizioni, gli orrori e il tentativo di pacificazione di chi vive in un tempo difficile".

Nato in memoria di Mario Lattes e promosso dalla Fondazione Bottari Lattes di Monforte d'Alba, il premio si inserisce dal 2017 nel programma culturale della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Le iniziative proseguiranno domenica 18 ottobre 2026 a Cervo all'Oratorio di Santa Caterina, dove nell'ambito della rassegna "Cervo in Blu d'inchiostro" si terrà un incontro con uno degli autori finalisti.