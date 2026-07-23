Il presidente Robaldo e i consiglieri Danna e Pulitanò a "Bagnasco a Colori"

Nel fine settimana del 18 e 19 luglio il presidente della Provincia Luca Robaldo e i consiglieri provinciali Pietro Danna e Rocco Pulitanò hanno partecipato alla 26ª edizione di Bagnasco a Colori, la manifestazione che ogni anno trasforma il paese della Val Tanaro in un grande palcoscenico a cielo aperto, richiamando visitatori da tutto il territorio e dalle regioni limitrofe.

L'iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Bagnasco, ha proposto un ricco programma di eventi lungo via Basteris, con artisti di strada, pittori, musica dal vivo, laboratori creativi, proposte enogastronomiche legate alla tradizione piemontese e momenti di spettacolo diffusi nel centro storico.

Particolarmente atteso è stato il tradizionale Bal do Sabre, l'antica danza armata che rappresenta una delle espressioni culturali più identitarie della comunità bagnaschese. La sfilata e l'esibizione conclusiva in piazza Santa Margherita hanno richiamato numerosi spettatori, confermando il forte legame tra la manifestazione e le radici storiche del territorio.