Sampeyre: Suoni dal Monviso fa sold out con Arisa e lancia i prossimi appuntamenti

Doveva essere una grandissima festa in musica, e così è stato. Domenica 19 luglio, il Festival Suoni dal Monviso ha incastonato l’ennesimo diadema prezioso, mettendo a segno un altro dei suoi colpi migliori, con lo show di Arisa che, a Sampeyre, ha fatto sold out e ha letteralmente preso per mano e trascinato 2000 persone, in un happening da favola.

Con un look ispirato alla lingerie rétro degli anni ‘50, con atmosfere da cabaret, Arisa ha regalato due ore di musica, racconti, improvvisazioni ed emozioni, instaurando fin da subito un dialogo continuo con gli spettatori (con un’attenzione particolare verso i più piccoli), scendendo più volte tra il pubblico per cantare insieme ai suoi fan.

Unanime il plauso ai Polifonici del Marchesato, responsabili del Festival, che hanno garantito un’organizzazione curata con passione e professionalità in ogni minimo particolare. Una giornata da incorniciare.

Ora il festival si prende qualche settimana di riposo, per tornare domenica 30 agosto (ore 16) con il concerto “La donna perfetta” che vedrà protagonista Chiara Rosso ad Ostana, in piazza Caduti per la Libertà.

A seguire, il concerto dei Lou Tapage che, domenica 6 settembre (ore 21), si esibiranno in “Signora Libertà – Le donne cantate da Fabrizio De Andrè”. Il concerto è in programma nel Parco dell’Ingenio a Busca.

Ulteriori info sul sito www.suonidalmonviso.it; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 - 349.3362980