“A piccoli passi”: il Forte di Vinadio è sempre più accessibile alle famiglie

Giovedì 13 agosto, alle 15, al Forte di Vinadio avrà luogo l’inaugurazione del progetto “A piccoli passi” pensato per accogliere le famiglie con bambini da 0 a 3 anni e offrire loro un’esperienza di visita sempre più inclusiva, confortevole e coinvolgente.

Realizzato da Comune di Vinadio e Fondazione Artea nell’ambito del Bando Patrimonio Culturale 2025 della Fondazione CRC, in collaborazione con Lilliput ETS, realtà specializzata nella progettazione di esperienze culturali dedicate all’infanzia e alle famiglie, il progetto si inserisce nel percorso di valorizzazione e accessibilità del Forte Albertino e ne amplia l’offerta, rendendo “Montagna in Movimento” fruibile anche dai visitatori più piccoli.

Per l’occasione, l’ingresso al percorso multimediale sarà gratuito per le famiglie con bambini 0-3 che lo potranno scoprire in autonomia grazie al nuovo kit in dotazione al forte, comprensivo di una scheda di orientamento alle attività, le Lillicards – Carte per esplorare la cultura nei primi 1000 giorni e un set di materiali dedicati alla ricerca. Al termine, grandi e piccini saranno invitati a raggiungere l’area relax del Forte per un momento conviviale con ricco buffet, scoprire l’orto segreto e godersi la tranquillità del luogo.

Negli ultimi anni il Forte ha investito con continuità nello sviluppo di attività dedicate ai bambini e alle famiglie, diventando un punto di riferimento per il turismo culturale family friendly. Con “A piccoli passi” questo percorso si arricchisce di un nuovo tassello, rivolgendosi per la prima volta anche alla fascia d’età 0-3 anni. Il progetto nasce infatti dalla volontà di superare le barriere che spesso rendono complessa la visita ai luoghi della cultura con bambini molto piccoli, offrendo servizi e strumenti capaci di accompagnare le famiglie durante tutto il percorso. Saranno messi gratuitamente a disposizione marsupi ergonomici e supporti per bebè per consentire di affrontare agevolmente gli spazi del Forte, dove l’utilizzo del passeggino non è sempre possibile. I visitatori troveranno, inoltre, un’area dedicata all’allattamento e al cambio, spazi relax e un punto riservato al parcheggio di passeggini e carrozzine.

Accanto ai nuovi servizi, il progetto introduce anche una serie di accorgimenti pensati per rendere la visita stimolante fin dalla primissima infanzia: esperienze sensoriali e tattili, materiali da esplorare e attività che favoriscono la scoperta attraverso il gioco, l’osservazione e la curiosità, rispettando i tempi e le esigenze dei bambini più piccoli.

L’iter con cui è stato sviluppato il progetto “A piccoli passi”, inoltre, è il risultato di un processo di ascolto e co-progettazione che ha coinvolto a fine maggio direttamente le famiglie, chiamate a condividere bisogni, suggerimenti ed esperienze per costruire insieme strumenti realmente utili e rispondenti alle esigenze di chi visita il Forte con bambini molto piccoli. Da questo lavoro sono nati nuovi kit di visita e supporti che accompagneranno stabilmente l’esperienza dei visitatori. Tra gli strumenti a disposizione delle famiglie figurano anche le Lillicards, “Carte per esplorare la cultura nei primi 1000 giorni” che propongono attività da vivere liberamente lungo il percorso, favorendo un’esperienza condivisa e flessibile tra adulti e bambini.

L’iniziativa rappresenta anche un nuovo capitolo nella valorizzazione del percorso multimediale “Montagna in Movimento”, inaugurato nel 2007 e oggi al centro di un più ampio programma di rinnovamento. Attraverso “A piccoli passi”, il museo rafforza la propria vocazione a essere uno spazio aperto, accessibile e accogliente, dove la cultura può essere vissuta fin dai primi anni di vita e diventare occasione di scoperta, relazione e condivisione tra bambini, genitori e territorio.

Con questo nuovo progetto il Forte di Vinadio conferma il proprio impegno nel costruire un’offerta culturale sempre più inclusiva, capace di crescere insieme ai suoi pubblici e di rendere il patrimonio storico un luogo di incontro per tutte le generazioni.

ORARI DI APERTURA 2026

MAGGIO – GIUGNO – SETTEMBRE: sabato, 14.30-19; domenica e festivi, 10-19.

LUGLIO: giovedì – sabato 14.30-19; domenica, 10-19.

AGOSTO: tutti i giorni, 10-19.

OTTOBRE: In occasione della 170° Fiera dei Santi di Vinadio: sabato 24 e domenica 25, ore 10-19

Aperture straordinarie per gruppi e scuole.