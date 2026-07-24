A Bra l'ultimo saluto a Battista Chionetti, volontario simbolo e uomo di grande generosità

L'ultimo saluto di familiari e amici colmo di gratitudine. È stato celebrato giovedì 23 luglio a Bra, nella sua amata chiesa di Sant'Andrea, un po' la sua seconda casa, il funerale di Battista Chionetti.

Una persona speciale, sempre sorridente e di cuore. Aveva 90 anni ed è stato un prezioso collaboratore dei vari sacerdoti che si sono succeduti alla guida della parrocchia, anche come ministro straordinario della comunione nella chiesa dei Battuti Neri e al Santuario della Madonna dei fiori, alla quale era molto devoto.

Disponibile per la sua famiglia, legatissimo alla moglie Elena, alla sorella Milena, alla cognata Luciana, ai nipoti Mariagrazia, Ubaldo, Manuela, Marco, Stefania e Roberto ha lasciato un'eredità di amore da custodire gelosamente.

Uomo di grande cultura e viaggiatore, ha amato la bella musica, facendo parte per molto tempo degli Amici della lirica, una realtà che purtroppo non c'è più, che lo ha portato a vivere esperienze straordinarie in grandi teatri.

E mentre ci raccontava la storia di un viaggio negli Stati Uniti per assistere all'Otello di Giuseppe Verdi, in cartellone al Metropolitan di New York con protagonista Placido Domingo, si era pure commosso un po'.

E oggi siamo noi a commuoverci, salutando uno dei simboli della Bra che fu: addio Battista!