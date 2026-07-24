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Attualità | 24 luglio 2026, 13:56

È allerta meteo: domani previsti temporali localmente associati a grandinate di medie dimensioni e raffiche di vento

La previsione di Arpa. Interessato il settore occidentale della provincia

È allerta meteo: domani previsti temporali localmente associati a grandinate di medie dimensioni e raffiche di vento

"Tra il pomeriggio di domani e la mattinata di domenica instabilità diffusa, con temporali localmente associati a grandinate di medie dimensioni, sostenute raffiche di vento e fulminazioni".

È la previsione elaborata da Arpa Piemonte con l’allerta meteo diramata per domani, sabato 25 luglio 2026.

Interessata la parte occidentale della provincia, escluse le zone relative alle valli Tanaro, Belbo e Bormida.

"Oggi – scrive l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – ancora giornata soleggiata con temperature prossime alla norma. Tra il pomeriggio di domani e la mattinata di domenica una depressione atlantica causerà condizioni di instabilità diffusa (…). Previsto un calo termico per domenica".

Le temperature sono previste in calo. Nella provincia di Cuneo la previsione è di massime comprese tra i 27°C di sabato e i 26°C di domenica. Minime rispettivamente a 20°C e 19 °C.


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