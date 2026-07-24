Cuneo, Pediatria più fresca al Santa Croce e Carle: completato l’impianto di climatizzazione

Grazie all'intervento della Fondazione Ospedale Cuneo ETS e della sezione AIL "Paolo Rubino" di Cuneo ODV, in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, sono stati completati nella giornata di ieri, 23 luglio 2026, i lavori di allestimento dell'impianto di climatizzazione all'interno del reparto di Pediatria.

A fronte delle problematiche emerse a causa del prolungarsi delle temperature torride di questa estate, l'azione combinata tra i due enti del Terzo Settore è riuscita dare una risposta tempestiva portando sollievo ai piccoli pazienti, alle loro famiglie e al personale quotidianamente impegnato nel reparto.

Si ringrazia la ditta Saretti-Pellegrino che ha realizzato l'impianto a tempo di record, la Direzione e l'Ufficio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera che hanno fornito il loro contributo per la buona riuscita dei lavori.

La risposta a questa emergenza rappresenta il senso più profonda della solidarietà: quando c'è collaborazione e unità di intenti è possibile trovare soluzioni efficaci e immediate a beneficio di tutta la collettività.