Cazzullo e Branduardi a Busca raccontano San Francesco

Giovedì 6 agosto alle ore 21.00 nel Parco del Museo dell’Ingenio di Busca, uno dei narratori tra i più amati del giornalismo italiano, Aldo Cazzullo, e un musicista che ha saputo unire poesia e spiritualità in ogni sua nota, Angelo Branduardi, si incontrano per raccontare nuovamente, insieme, la figura più luminosa e rivoluzionaria della nostra storia: San Francesco d’Assisi, “il più italiano dei santi”, a ottocento anni dalla sua morte.



Lo spettacolo “Francesco” si inserisce nel prestigioso cartellone di Attraverso Festival, ideato e curato Hiroshima Mon Amour e Produzioni Fuorivia che torna a Busca dopo il grande successo dello scorso anno con lo stand up comedy di Stefano Rapone. Un festival itinerante capace di mettere in relazione luoghi, paesaggi e comunità, valorizzando il territorio attraverso la cultura. Ogni estate, la rassegna coinvolge oltre trenta comuni lungo un percorso di più di 200 chilometri, unendo tre province – Asti, Alessandria e Cuneo – e territori straordinari che spaziano dalle Langhe al Roero, dal Monferrato fino all’Appennino piemontese.



Giornalista, scrittore e voce autorevole del nostro tempo, Cazzullo intreccia le tante anime di Francesco – quella del santo, del poeta, del ribelle, del mistico – in un racconto coinvolgente e profondo. Accanto a lui, sul palco, Branduardi dà voce al cuore di Francesco attraverso musiche eseguite dal vivo in una raffinata sinergia con il pianista Fabio Valdemarin. Un viaggio tra parola e suono, tra spiritualità e umanità, che attraversa episodi noti – come la predica agli uccelli, l’incontro con il lupo e la spoliazione – ma anche momenti meno raccontati, come il confronto con il potere, il viaggio tra le crociate, l’incontro con il Sultano, l’ispirazione poetica del Cantico delle Creature. Un dialogo continuo tra racconto e musica, tra storia e leggenda, tra ragione e bellezza e un’occasione preziosa per riscoprire Francesco non solo come figura religiosa, ma come simbolo di umiltà, disobbedienza creativa e amore per la vita in tutte le sue forme.



«Busca è per il secondo anno consecutivo tra le tappe di questo viaggio di cultura e narrazione che attraversa territori e comunità del basso Piemonte – commenta l’assessora alla Cultura Lucia Rosso –. Ospitare lo spettacolo negli spazi dell’ex Convento dei Frati Cappuccini, cuore delle iniziative cittadine dedicate alla presenza francescana nella vita della comunità, assume un significato particolarmente profondo. Grazie ad Attraverso Festival per aver rinnovato questa preziosa sinergia e per contribuire a rafforzare il ruolo della città nel panorama culturale delle celebrazioni francescane promosse a livello nazionale in occasione dell’Ottavo centenario della morte del Santo».