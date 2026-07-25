Al Mulino Rosso di Bagnasco arriva l'iniziativa "Bagnasco regalotutto": elettronica, libri e oggetti gratuiti per tutti

Da domenica 2 a domenica 9 agosto 2026, la grande sala del Mulino Rosso a Bagnasco, situata nei pressi del Ponte antico sul Tanaro, ospiterà la manifestazione "Bagnasco regalotutto".

L'iniziativa, a ingresso libero, sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 21.00 ed è organizzata da Arci Asti Cuneo e Arci Como in collaborazione con la Pro Loco Bagnasco e il progetto social de La Mongolfiera.

L'evento nasce con l'obiettivo di promuovere l'ecologia sociale e circolare, offrendo una seconda vita a beni ancora utili.

I visitatori potranno scegliere tra un'ampia selezione di oggetti esposti – tra cui apparati elettronici, materiale fotografico, televisori e libri – e prenderne uno a titolo completamente gratuito, senza formalità né costi di sottoscrizione, lasciando unicamente i propri dati di partecipazione.

I dispositivi elettronici messi a disposizione provengono da donazioni di aziende e privati e sono stati ricondizionati grazie all'attività degli ospiti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze.

Per ulteriori informazioni è attivo il numero telefonico 347/36.74.825.