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Eventi | 25 luglio 2026, 09:33

Al Mulino Rosso di Bagnasco arriva l'iniziativa "Bagnasco regalotutto": elettronica, libri e oggetti gratuiti per tutti

Da domenica 2 a domenica 9 agosto l'evento promosso da Arci Asti Cuneo, Arci Como, La Mongolfiera e Pro Loco Bagnasco per dare una seconda vita ai beni riutilizzabili

Al Mulino Rosso di Bagnasco arriva l'iniziativa &quot;Bagnasco regalotutto&quot;: elettronica, libri e oggetti gratuiti per tutti

Da domenica 2 a domenica 9 agosto 2026, la grande sala del Mulino Rosso a Bagnasco, situata nei pressi del Ponte antico sul Tanaro, ospiterà la manifestazione "Bagnasco regalotutto"

L'iniziativa, a ingresso libero, sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 21.00 ed è organizzata da Arci Asti Cuneo e Arci Como in collaborazione con la Pro Loco Bagnasco e il progetto social de La Mongolfiera.

L'evento nasce con l'obiettivo di promuovere l'ecologia sociale e circolare, offrendo una seconda vita a beni ancora utili. 

I visitatori potranno scegliere tra un'ampia selezione di oggetti esposti – tra cui apparati elettronici, materiale fotografico, televisori e libri – e prenderne uno a titolo completamente gratuito, senza formalità né costi di sottoscrizione, lasciando unicamente i propri dati di partecipazione.

I dispositivi elettronici messi a disposizione provengono da donazioni di aziende e privati e sono stati ricondizionati grazie all'attività degli ospiti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze

Per ulteriori informazioni è attivo il numero telefonico 347/36.74.825.

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