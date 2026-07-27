Primo turno per il campo del volontariato Emmaus di Boves

Sono arrivati domenica 26 i giovani che parteciperanno al primo turno del campo di volontariato Emmaus di Boves. Un gruppo scout di Cernusco sul Naviglio e altri giovani volontari provenienti da varie parti d’Italia e del cuneese. Sono 22 in tutto e per una settimana vivranno concretamente a fianco dei membri della comunità i valori di Emmaus: accoglienza, condivisione, vita comunitaria, lavoro e solidarietà e lotta contro le ingiustizie.

Saranno impegnati nell’attività concreta di recupero, riutilizzo e rivalorizzazione di materiale usato a fianco dei comunitari e nella distribuzione nelle case dei cuneesi del bilancio eco-sociale di Emmaus Cuneo, un resoconto importante che rende evidente il valore dell’azione di Emmaus nel campo dell’ecologia e dell’ambiente, dell’impegno umanitario e sociale, delle azioni di solidarietà e delle azioni di lotta per il cambiamento.

Emmaus è una realtà che si autofinanzia tramite il lavoro non accettando o prendendo sovvenzioni dall’esterno. Le persone della comunità con un passato difficile sono coinvolte a pieno titolo nella dinamica e riacquisiscono oltre che la propria dignità anche la fierezza di poter essere utili anche agli altri, a chi è più in difficoltà in ogni parte del mondo.

I giovani volontari sperimenteranno tutto questo e si sporcheranno le mani per rendere credibile la loro azione di condivisione e di servizio.

Emmaus informa anche che ci sono ancora alcuni posti liberi e quindi sono ancora aperte le iscrizioni per il secondo turno del campo da 2 al 9 agosto. Per maggiori info e per iscriversi: www.emmauscuneo.it