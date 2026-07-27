Il fine luglio di Occit’amo propone musica della tradizione e riflessioni contemporanee nelle terre del Monviso

Continua il fitto programma di Occit’amo Festival con un’altra settimana ricca di musica della tradizione, riflessioni contemporanee e coinvolgimento delle comunità nelle terre del Monviso.

Si parte martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 16.30, all’area Midia di Acceglio, per poi replicare a Moiola, giovedì 30 luglio , alle 21.30, in piazza Patrioti del Saben: nei piccoli borghi della val Maira e valle Stura arriverà il progetto culturale “Pedalando tra le storie”, nato in collaborazione con Mulino ad Arte, per raccogliere vicende e ricordi dei residenti e restituirli con un suggestivo spettacolo in piazza, aperto a tutta la comunità. Non mancheranno gli appuntamenti con le sonorità occitane: venerdì 31 luglio , alle 21.30, presso la Cappella di San Costanzo a Vignolo, si svolgerà il concerto della Banda Gigi de Nissa mentre sabato 1° agosto , alle 16, a Balma Boves a Sanfront, si terrà la passeggiata letteraria con Valeria Tron, in collaborazione con Borgate dal Vivo e, sempre sabato 1° agosto , ma alle 21.30 all’ex Scuderia a Prazzo, i Li Destartavelà propongono il Gran Ballo con musica e danze occitane. Due appuntamenti anche a Saluzzo, presso Il Quartiere, in collaborazione con Attraverso Festival: martedì 28 luglio , alle 21.30, Francesco Costa, direttore del “Post” e massimo esperto di politica americana, parlerà di “Dopo Trump. Cosa resterà di questo decennio e come ricominciare”; sempre all’ex Caserma Musso, mercoledì 29 luglio , alle 21.30, la nota criminologa Roberta Bruzzone condurrà il pubblico in un viaggio teatrale crudo e struggente con “Amami da morire”. Per maggiori informazioni visitare il sito www.occitamo.it.

Gli appuntamenti nel dettaglio

Da martedì 28 a giovedì 30 luglio, tra Acceglio e Moiola, si svilupperà “Pedalando tra le storie“, il progetto di incontro con le comunità delle Terres del Monviso, nato dalla coproduzione di Occit’amo Festival e Mulino ad Arte, grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo. In territori già vocati alle due ruote, la bicicletta farà da tramite tra la valle Maira di Acceglio e la valle Stura di Moiola, in un percorso di narrazione di territori e comunità, per dare loro voce e tramandare le storie delle valli. Un cammino partecipato che vedrà donne e uomini ritrovarsi e dare vita insieme ad un’intensa serata d’estate, con i racconti messi in scena dall’attore, Daniele Ronco. Il primo territorio interessato dall’evento sarà Acceglio, con appuntamento martedì 28 e mercoledì 29 luglio, alle 16, all’area Midia. Il giorno seguente, giovedì 30 luglio, Daniele Ronco si sposterà fino a Moiola usando la sua bicicletta, mezzo di trasporto scelto anche per ridurre al massimo l’impatto ambientale sui territori. Dopo una giornata a registrare sul suo taccuino le storie del borgo, di saggezza popolare, miti e leggende del luogo, si terrà lo spettacolo di restituzione alle 21.30 in piazza Patrioti del Saben. Ingresso libero.

Venerdì 31 luglio, alle 21.30, presso la Cappella di San Costanzo a Vignolo, la Banda Gigi de Nissa, ospite oltralpe di Occit’amo festival, celebra la cultura orale e popolare con composizioni proprie e di autori più antichi in nizzardo (occitano) e in francese. Percorrendo le strade di Nizza, il gruppo condurrà gli spettatori alla scoperta di avventure senza tempo e nuovi mondi. Ingresso gratuito.

Sabato 1° agosto, alle 16, a Balma Boves nel comune di Sanfront, le guide di Vesulus conducono una passeggiata letteraria tra parole e musica, con Valeria Tron, artista e scrittrice originaria della valle di Massello. L’evento è organizzato in collaborazione con Borgate dal Vivo e Vesulus, associazione che gestisce la borgata Balma Boves.

Alle 21.30, invece, presso l’Ex scuderia a Prazzo, gli “scavezzacollo”, detti “Li Destartavelà” in lingua occitana, musicheranno il Gran Ballo, con organetto diatonico, ghironda, flauti, galoubet, piva e cornamusa, arricchiti da basso elettrico, cajon e altre sonorità moderne. Ingresso gratuito.

Eventi co-organizzati

Martedì 28 luglio, alle 21.30, presso Il Quartiere (piazza Montebello, 1) a Saluzzo, il direttore del “Post” e massimo esperto di politica americana, Francesco Costa proporrà un approfondimento sul “Dopo Trump. Cosa resterà di questo decennio e come ricominciare”. L’evento è organizzato in collaborazione con Attraverso Festival, per informazioni scrivere a info@attraversofestival.it o visitare il sito www.attraversofestival.it

Mercoledì 29 luglio, alle 21.30, presso Il Quartiere (piazza Montebello, 1) a Saluzzo, la criminologa Roberta Bruzzone propone lo spettacolo “Amami da morire”, un viaggio teatrale crudo e struggente nei meandri oscuri di una relazione che si traveste da amore, ma nasconde il volto del controllo, della dipendenza e della manipolazione. Ispirato a dinamiche reali e arricchito da contenuti psicologici e criminologici, “Amami da Morire” non è solo uno spettacolo: è un percorso di consapevolezza che porta lo spettatore a rispondere ad una domanda cruciale: “Se questo è amore… perché mi fa così male?”. L’evento è organizzato in collaborazione con Attraverso Festival, per informazioni scrivere a info@attraversofestival.it o visitare il sito www.attraversofestival.it.