Cordoglio a Castellinaldo d'Alba per la scomparsa di Maria Costa

Si è spenta all'età di 83 anni Maria Costa, conosciuta a Castellinaldo come "Mariuccia", persona stimata nella comunità roerina e fondamentale perno dell'azienda famigliare vitivinicola "Teo Costa".

A dare il triste annuncio della scomparsa il marito Antonio, i figli Roberto, Marco con Giorgia, i nipoti Isabella con Paolo, Viviana con Davide, Manuel con Sofia, la nuora Nicoletta, la sorella Margherita, la pronipote Vittoria Maria, la cognata e i parenti tutti.

Questa sera, lunedì 27 luglio, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di San Dalmazzo a Castellinaldo d'Alba, verrà recitato il rosario in suffragio, mentre le esequie si celebreranno domani, martedì 28 luglio, alle ore 17, sempre nella parrocchia del paese, con partenza dall'abitazione della famiglia, in via San Salvario 3, alle 16.40.

La famiglia Costa ha rivolto un sentito ringraziamento al dottor Gabriele Bignante per le cure e la vicinanza. La famiglia ha anche fatto sapere che in memoria della cara Maria è stato espresso il desiderio di non inviare fiori, ma di destinare eventuali offerte all'asilo nido di Castellinaldo d'Alba.