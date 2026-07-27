A Ceva torna la residenza artistica "CUGINƏ": da mercoledì 5 a domenica 16 agosto dieci giorni di teatro e comunità ai Poggi San Siro

Da mercoledì 5 a domenica 16 agosto la frazione Poggi San Siro di Ceva tornerà a trasformarsi in un laboratorio di ricerca e creazione condivisa in occasione della seconda edizione della rassegna "CUGINƏ 2026".

La residenza artistica collettiva, ideata dal Collettivo Effe, propone dieci giorni di convivenza e partecipazione tra artiste, artisti e residenti, intrecciando i linguaggi performativi contemporanei con il territorio nel periodo della festa patronale di San Rocco.

Realizzato con il patrocinio del Comune di Ceva, il sostegno del Ministero della Cultura, della Fondazione Crc, della Fondazione Crt e del Banco Azzoaglio, oltre alla collaborazione con la Cooperativa Proteo e Cascina all'Inverso, il progetto parte dall'idea racchiusa nel motto "Siamo tuttə cuginə".

Gli spazi quotidiani della frazione – come la piazza di San Rocco, la chiesa di San Rocco, i boschi e i cortili – diventeranno luoghi di sperimentazione guidati da un gruppo multidisciplinare composto da Siro Pedrotti, Giulia Cermelli, Nalini Vidoolah Mootoosamy, Ludovica De Angelis, Marco Bertani, Edoardo Mozzanega, Naomi Oke, Isaac Ace Munn e Flore Maille.

La programmazione degli spettacoli nasce da un percorso partecipato avviato a giugno tra cittadinanza e amministrazione comunale. Sabato 8 agosto alle ore 19.00 davanti alla chiesa di San Rocco andrà in scena lo spettacolo "Funerale all'Italiana" di Benedetta Parisi, monologo incentrato sul valore dei riti collettivi. Domenica 9 agosto sarà la volta di "Esercizi per Scomparire" di Amalia Franco, performance immersa nella natura tra corpo e marionette. Nella stessa giornata la residenza accoglierà gli ospiti della comunità di Cascina Piana, mentre le curatrici Francesca Lombardi e Alice Strazzi faciliteranno i momenti di confronto con il pubblico.

Il percorso si concluderà con gli appuntamenti del fine settimana di festa: sabato 15 agosto il Collettivo Effe presenterà l'azione site-specific "Dopo Ferragosto non è più estate", seguita dal concerto "Gran Passato" della band I Moderni. Domenica 16 agosto spazio ai festeggiamenti patronali con un laboratorio di trampoli curato da Lucia Fusina e Cascina all'Inverso. L'intera esperienza sarà documentata dalla reporter Nina Ambrosi per la rivista Theatron 2.0. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio stampa al numero 333/83.17.018.