“Carte Mute” in scena a Paraloup: teatro tra memoria e ricerca

Appuntamento con il teatro contemporaneo venerdì 31 luglio a Borgata Paraloup, nel comune di Rittana, dove andrà in scena “Carte Mute”, il nuovo spettacolo del collettivo Il Milione, fondato da Pietro De Nova e Maurizio Zucchi.

Dopo il successo del monologo “80 Centesimi”, la compagnia torna con una nuova produzione che si propone come un viaggio tra memoria, esplorazione e ricerca drammaturgica. Al centro dello spettacolo la metafora della “carta muta”, una mappa priva di nomi che diventa simbolo degli spazi inesplorati dell’esistenza umana e delle relazioni, in un tempo segnato da incertezze e bisogno di orientamento.

La messinscena punta su uno stile essenziale e performativo, alternando momenti di forte intensità a passaggi più ironici. Sul palco, De Nova e Zucchi costruiscono un dialogo diretto con il pubblico, chiamato a partecipare attivamente riempiendo di significato i “vuoti” della narrazione.

«Il teatro è per noi una forma di esplorazione – spiegano gli autori – e ogni replica rappresenta una terra nuova da mappare. Con “Carte Mute” abbiamo scelto di spogliare la scena per dare spazio al silenzio, ai gesti e alla parola essenziale, raccontando le geografie interiori che accomunano tutti».

Il collettivo Il Milione, nato nel 2022, ha già all’attivo oltre 50 repliche in tutta Italia con il precedente lavoro, ottenendo riscontri positivi in festival indipendenti e spazi di ricerca scenica.

La serata prevede anche la possibilità di partecipare all’apericena: il costo è di 26 euro per gli adulti e 18 euro per i bambini (spettacolo più apericena), mentre per il solo spettacolo i biglietti sono di 12 euro per gli adulti e 7 euro per i bambini.