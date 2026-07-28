Al Borgo Vecchio I Pezzi Pazzi si aggiudicano il torneo “Supertele” Fossano

Tra i vari originali tornei, che ha organizzato durante i suoi recenti festeggiamenti, Borgo Vecchio di Fossano ha proposto quello classico di Calcio a 5 “Supertele”. Ad ospitare l'evento il campo dell’oratorio parrocchiale di via Garibaldi, un tempo storico campo della società sportiva Forti Sani Fossano.

La manifestazione si è tenuta grazie al solito lavoro del Comitato di Quartiere di Borgo Vecchio, in particolare da un gruppo di giovani coordinati da Paolo Rivero, presidente del Borgo Vecchio, da Jacopo Mellano e da Federica Gemesio.

Anche per questa edizione si è confermato lo spirito unendo sport, divertimento ed intrattenimento. Molte, infatti,le squadre partecipanti che sono scese in campo o in maschera o con costumi particolari o con qualche elemento buffo (cappelli, parrucche colorate, mascherine sugli occhi e simili).

Il torneo ha visto protagonisti 90 giocatori, in gran parte fossanesi, e 12 squadre (con formazioni da 6 a 10 atleti ciascuna) suddivise nella I Fase in tre gironi all'italiana da quattro formazioni l'uno.

Si è concluso con una finalissima primo-secondo posto fra Pezzi Pazzi e I Detenuti nel Pallone davvero molto equilibrata e combattuta. Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, la vittoria va a Pezzi Pazzi dopo gli originali rigori degli shoot-out, più spettacolari rispetto ai classici calci di rigore.

Questa la formazione schierata dai vincitori: Alessandro Graglia, Stefano Burdese, Lorenzo Cravero, Lorenzo Curti, Nicholas Damilano, Luca D'Angelo, Denis Fasano. Da notare che la squadra è scesa in campo con i giocatori di movimento travestiti come i 7 nani della fiaba e il portiere vestito da Biancaneve, con tanto di vestito con la gonna lunga. Altrettanto goliardici gli avversari scesi in campo con una maglia arancione che ricordava le tute dei detenuti nei penitenziari americani.

Gli organizzatori del “Supertele 2026” hanno premiato con buoni cena, buoni sconto e gadget le prime 3 squadre classificate, mentre ai vincitori è stato assegnato anche una bottiglia magnum per brindare al trionfo.

Riconoscimento anche alla squadra più simpatica: I Fuori luogo, con tanto di bavagliolo.