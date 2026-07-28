Il Concerto di Ferragosto sbarca per la prima volta a Rucàs: la grande musica tra le vette di Bagnolo Piemonte [VIDEO]

È stata presentata questa mattina (martedì 28 luglio) al Grattacielo Piemonte la 46a edizione del Concerto Sinfonico di Ferragosto, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate piemontese che quest'anno arriverà in località Rucàs, a Bagnolo (Cn) in un anfiteatro naturale circondato da alcune delle più belle vette delle Alpi Cozie.

L'orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, diretta dal maestro Andrea Oddone, offrirà al pubblico un suggestivo viaggio sinfonico attraverso il Novecento: da Puccini a Kachaturian, da Nino Rota e John Williams fino ad Arturo Marquez.

Il Concerto inizierà alle 12.45, verrà trasmesso in diretta nazionale dalla Rai e sarà fruibile anche dai dispositivi mobili grazie allo streaming presente sul sito.

Organizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, la Camera di commercio di Cuneo, la Provincia di Cuneo, l'ATL del Cuneese e il Comune ospitante, il Concerto di Ferragosto porta ogni anno in una località della provincia di Cuneo uno spettacolo che unisce grande musica, panorami e tradizione per una giornata di festa.

L'orchestra Bartolomeo Bruni proporrà un repertorio interamente dedicato al Novecento, nell'anno dell'80° anniversario della Repubblica italiana. Il viaggio in musica partirà dai primi anni del secolo con l'Intermezzo Sinfonico della Butterfly di Giacomo Puccini, toccherà gli anni 50 con l'Adagio di Spartacus e Frigia di Aram Kachaturian per tributare poi un omaggio alla Dolce Vita di Fellini con il celebre tema musicale scritto da Nino Rota e avvicinarsi ai giorni nostri prima con Olympic Fanfare and Theme di John Williams – riferimento al passato Olimpico del Piemonte - e poi con il brano Danzòn n.2 di Arturo Marquez oltre ad alcune sorprese per il gran finale.

Sarà possibile raggiungere Rucàs a piedi, in bicicletta, con le navette o prenotando il proprio posto auto nel parcheggio a pochi passi dal palcoscenico (capienza massima 350 auto). A Bagnolo, in piazza Divisione Alpina Cuneense, sarà possibile parcheggiare l'auto e salire a bordo della navetta. Il Comune di Bagnolo ha predisposto il sito internet www.concertoferragostorucas.it sul quale è possibile reperire tutte le informazioni e le tracce gpx per i percorsi ciclopedonali. A Rucàs sarà attivo, per tutta la durata del Concerto, un servizio di assistenza veterinaria.

L'assessore allo Sviluppo e alla Promozione della Montagna della Regione Piemonte, Marco Gallo ha presentato così l'evento: «Il Concerto di Ferragosto è per la Regione Piemonte un motivo di autentico orgoglio, un appuntamento capace di coinvolgere i territori e di valorizzare località montane di straordinaria bellezza. Dobbiamo continuare a investire sulle terre alte e migliorare continuamente alcuni aspetti per renderle sempre più attrattive, anche per i turisti stranieri. È un impegno che dobbiamo portare avanti tutti insieme e il Concerto di Ferragosto, grazie alle immagini spettacolari delle nostre vallate e delle nostre montagne, realizzate dalla Rai, svolge un ruolo importante in questa missione perché porta il Piemonte nelle case di milioni di persone, raccontando forza e bellezza dei nostri territori alpini".

Guido Rossi, direttore del Centro di Produzione Tv Rai di Torino, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra Rai e Regione Piemonte: "Il Centro di Produzione Rai di Torino rinnova con orgoglio l'impegno nella realizzazione con la TGR Piemonte del Concerto di Ferragosto, appuntamento che da 46 edizioni racconta e valorizza l'identità del territorio alpino piemontese. Grazie alla consolidata collaborazione tra Rai e Regione Piemonte, il Concerto rappresenta, grazie alla diretta televisiva, un'occasione unica per promuovere le eccellenze naturali, culturali e sociali delle nostre montagne da un pubblico nazionale e permette un'esperienza unica a coloro che raggiungeranno Bagnolo Piemonte".

"Il Concerto sinfonico di Ferragosto rappresenta un tassello fondamentale del racconto del territorio, anima della Tgr - spiega Roberto Pacchetti, direttore della Testata giornalistica regionale della Rai -. Fin dal 1992 lo portiamo nelle case di tutti gli italiani e nel mondo con uno speciale a cura della redazione di Torino. Un inno alla bellezza che vuole dare lustro e visibilità alle montagne del Piemonte senza nascondere i problemi e le sfide che le terre alte affrontano ogni giorno e che trovano spazio nei nostri telegiornali".

Un appuntamento che non è stato sospeso nemmeno durante gli anni del Covid, per preservarne la continuità come ha dichiarato il caporedattore centrale della Tgr Piemonte della Rai, Francesco Marino: "Quest'anno il Concerto sarà fruibile anche in streaming per chi non fosse davanti alla televisione. Si tratta di un appuntamento che ha resistito anche nel 2020 e nel 2021 durante il Covid, in uno spirito di continuità. Anche noi, come testata, difendiamo la necessità di valorizzare il territorio, la montagna piemontese può ancora migliorare in alcuni aspetti e speriamo di potere dare il nostro contributo raccontando il Concerto".

L'appuntamento di sabato 15 agosto sarà anche l'occasione per celebrare la bellezza delle montagne piemontesi in un momento di partecipazione collettiva come ha sottolineato Mauro Gola, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo: "Il Concerto di Ferragosto rappresenta un evento simbolo di partecipazione collettiva. Una tradizione capace di unire la bellezza delle nostre montagne al richiamo della musica, coinvolgendo non solo un pubblico sempre amplissimo che partecipa in presenza, ma anche le tante persone che, grazie alla diretta RAI, seguono con entusiasmo questo appuntamento via televisione. Un momento identitario e di comunità e una finestra unica di promozione turistica, che la Fondazione CRC sostiene, insieme ai principali enti locali, all'interno di una strategia condivisa di marketing territoriale finalizzata a valorizzare le risorse paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche del nostro territorio".

Un concetto ribadito anche da Luca Crosetto, presidente della Camera di commercio di Cuneo: "La Camera di commercio di Cuneo sostiene il Concerto di Ferragosto fin dalla sua prima edizione, investendo sull'autenticità delle nostre montagne. Insieme a Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Fondazione CRC e ATL del Cuneese continuiamo a fare squadra per valorizzare un appuntamento strategico che esalta il territorio e, attraverso la straordinaria vetrina di Rai 3, porta le nostre Terre Alte nelle case di milioni di italiani, generando un rilevante valore economico, turistico e culturale."

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato inoltre, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo il consigliere generale Arturo Faggio e per la Camera di commercio di Cuneo il segretario generale Patrizia Mellano.

Il consigliere della Provincia di Cuneo con delega alla montagna, Silvano Dovetta ha ribadito l'importanza dell'evento per il territorio alpino piemontese: "Il Concerto sinfonico di Ferragosto è uno degli eventi più rappresentativi delle nostre montagne e un formidabile strumento di promozione del territorio alpino piemontese. Grazie alla diretta e alle riprese trasmesse dalla Rai nazionale, le immagini delle valli cuneesi e delle Alpi piemontesi raggiungono ogni anno milioni di telespettatori, portando nelle case degli italiani la bellezza dei nostri paesaggi e la ricchezza delle nostre comunità. Musica, natura e cultura si fondono in un appuntamento capace di valorizzare l'identità delle Terre Alte e di rafforzarne l'attrattività turistica a livello nazionale."

Il Concerto di Ferragosto è un'occasione di promozione e valorizzazione del territorio cuneese, come ha sottolineato Mariano Occelli, vicepresidente dell'ATL del Cuneese: "Come ATL del Cuneese siamo orgogliosi della scelta della località Rucas, nel territorio di Bagnolo Piemonte, come sede della 46ª edizione del Concerto Sinfonico di Ferragosto. Questo evento rappresenta il simbolo dell'estate piemontese in quota e un'occasione di promozione straordinaria per le nostre valli, capace di connettere migliaia di escursionisti presenti sul posto con milioni di telespettatori. La conferma della diretta nazionale su Rai3 assicurano una visibilità impareggiabile al nostro patrimonio alpino, portando la magia delle "terre alte" cuneesi nelle case di tutti gli italiani. Sostenere questo appuntamento iconico significa per noi continuare a valorizzare l'identità del nostro territorio attraverso un connubio unico tra grande musica d'autore e palcoscenici naturali straordinari, consolidando il posizionamento del Cuneese come destinazione turistica d'eccellenza".

La grande musica risuonerà in una cornice unica e suggestiva, tributando un omaggio al Novecento e ad alcuni dei suoi più fulgidi compositori come ha anticipato Andrea Oddone, Direttore dell'Orchestra Bartolomeo Bruni: "Questa edizione del Concerto Sinfonico di Ferragosto - l'ottava con la mia direzione - è dedicata alla musica del Novecento. Da Puccini a Marquez passando per Rota e Khachaturian tenteremo di delineare, anche con proposte non propriamente scontate, la ricchezza e la varietà creativa di un secolo che ha così profondamente cambiato la storia italiana e mondiale".

L'evento arriva per la prima volta a Bagnolo come ha ricordato il sindaco Roberto Baldi: "Il Concerto di Ferragosto a Rucàs è un grande motivo di orgoglio per il nostro comune, si tratta della prima volta e per questo ringraziamo la cabina di regia e l'assessore Marco Gallo per averci dato questa opportunità. Come amministrazione abbiamo voluto destinare a questo appuntamento ulteriori risorse e abbiamo creato un sito internet che contiene tutte le informazioni per raggiungere la località in auto, a piedi o in bici".

GUARDA LE NOSTRE INTERVISTE:



