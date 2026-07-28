Savigliano, organo e percussioni in dialogo nella chiesa di Sant’Andrea

Margerita Sciddurlo e Luigi Morleo

Domenica 2 agosto alle ore 21 la chiesa di Sant’Andrea a Savigliano farà da cornice a un concerto di grande fascino e originalità, con protagonisti due musicisti di fama internazionale: l’organista Margherita Sciddurlo e il percussionista Luigi Morleo.

L’appuntamento propone un dialogo sonoro inedito, capace di unire la solennità della tradizione organistica, tra repertorio barocco e ottocentesco, alle suggestioni ritmiche contemporanee. Al centro della serata ci sarà lo storico organo costruito da Francesco Vittino nel 1888, autentico gioiello del patrimonio piemontese, noto per le sue sonorità calde e orchestrali.

La maestria di Sciddurlo permetterà di esplorare tutte le potenzialità espressive dello strumento, mentre l’apporto delle percussioni di Morleo introdurrà un elemento innovativo, creando un equilibrio tra la dimensione monumentale dell’organo e la dinamicità del ritmo.

Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale che spazia dal repertorio classico fino a contaminazioni moderne, con l’obiettivo di mostrare la versatilità dell’organo a canne, capace di reinventarsi oltre il contesto liturgico.

L’ingresso al concerto è libero. Per informazioni e prenotazioni, consigliate, è possibile contattare il numero 335.5299411.