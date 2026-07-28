Roccavione lancia la “Notte del Guardiano”: festa tra storia e sapori

Roccavione si prepara a vivere una giornata dedicata alla propria storia, al territorio e alla convivialità. Sabato 1° agosto si svolgerà la prima edizione della "Notte del Guardiano", un nuovo appuntamento promosso per valorizzare il simbolo che domina il paese e riscoprire uno dei luoghi più affascinanti e panoramici di Roccavione.



Nel corso della giornata le strade e i locali del paese saranno animati da diverse iniziative, tra cui il mercatino dell'usato e il concerto dei ragazzi del Liceo Musicale Ego Bianchi di Cuneo. Tra gli appuntamenti più suggestivi della manifestazione ci sarà la speciale cena con degustazione di vini organizzata a San Sudario, sulla Rocca.



In una cornice particolarmente suggestiva, affacciata sul paese e sulle montagne circostanti, gli ospiti potranno partecipare a una serata dedicata ai sapori piemontesi, con un menu studiato per creare un percorso di abbinamento tra cucina e vini selezionati.



La cena si aprirà con una battuta di carne al coltello, accompagnata dallo Spumante Metodo Martinotti di Cascina Fiorenza. Seguiranno i tajarin al ragù di coniglio, proposti in abbinamento al Pinot Nero di Cascina Lodola. Il percorso continuerà con una degustazione di formaggi, accompagnata da un Nebbiolo Superiore del Monferrato dell'azienda Delinquent, per concludersi con le tradizionali pesche ripiene, abbinate al Moscato di Canelli della Tenuta Il Falchetto. Nel corso della serata l'Enoteca Tannino proporrà inoltre l'assaggio di un ulteriore vino a sorpresa.



L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra La Piola d'Roucavioun e l'Enoteca Tannino di Fossano, con l'obiettivo di offrire non soltanto una cena, ma una vera esperienza capace di unire gastronomia, musica, paesaggio e valorizzazione del patrimonio locale.





La scelta di San Sudario restituisce infatti alla Rocca il ruolo di luogo di incontro e di identità per tutta la comunità. Mangiare insieme al tramonto, con Roccavione ai propri piedi, permetterà ai partecipanti di vivere il paese da una prospettiva insolita e particolarmente emozionante. Il costo della cena, comprensivo dei vini in abbinamento, è di 38 euro a persona. La partecipazione è possibile esclusivamente su prenotazione, contattando il numero 352 0082247.



La prima "Notte del Guardiano" vuole così diventare un'occasione per trascorrere una giornata a Roccavione, scoprendone le attività, i locali, la musica e soprattutto la magia della sua Rocca, trasformata per una sera in un esclusivo ristorante panoramico a cielo aperto.