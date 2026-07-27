Lutto a Busca per la prematura scomparsa di Roberta Andreis: aveva 51 anni

Cordoglio a Busca per la prematura scomparsa di Roberta Andreis, spentasi all'età di 51 anni presso l'Ospedale "A. Carle" di Cuneo a causa di una grave malattia.

Architetto dirigente dell'Aso "Santa Croce e Carle", Roberta Andreis era molto conosciuta e stimata in città per la sua costante presenza nelle attività sociali e di volontariato. Nel corso degli anni ha prestato il proprio contributo all'interno del comitato Fitwalking, dell'associazione Crescere e nel Cda della Fondazione Scuola dell'Infanzia "Don Becchis".

La cinquantunenne lascia il marito Cesare Diale, le figlie Caterina e Chiara, il papà Beppe e la mamma Maria Grazia, il fratello Tommaso con Maura e la piccola Anna Lucia, il suocero Livio.

Il santo rosario verrà recitato nella serata di oggi, lunedì 27 luglio, alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale di Busca. Le esequie, provenienti dall'Ospedale A. Carle di Cuneo, saranno celebrate martedì 28 luglio alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Busca, prima dell'ultimo viaggio verso il tempio crematorio di Magliano Alpi.

Le messe di settima e di trigesima si terranno domenica 2 agosto 2026 e domenica 30 agosto 2026 alle ore 18.00 nella parrocchiale buschese.