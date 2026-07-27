Venasca, sala gremita per “Una serata venaschese” tra storia e memoria

Salone comunale gremito e ottimo riscontro di pubblico giovedì 23 luglio per “Una serata venaschese”, iniziativa organizzata dalla Biblioteca civica con il supporto del Comune di Venasca. L’appuntamento ha richiamato numerosi venaschesi e altre persone provenienti da località vicine per una serata dedicata alla storia, alla memoria e all’identità del territorio, confermando ancora una volta l’interesse della comunità verso le iniziative culturali.

La serata si è articolata in due momenti. Nella prima parte è stato presentato il libro Vinegriè. La ristorazione degli anni Sessanta in Valle Varaita di Nanni Gianaria, con particolare riferimento alla storia dei locali di ristorazione presenti a Venasca. La presentazione, una delle prime di questo nuovo libro firmato dal giornalista, è stata accompagnata dalla proiezione di fotografie con cui è stato possibile ripercorrere un periodo significativo della vita sociale venaschese. A seguire è stato proiettato un racconto audiovisivo su Venasca realizzato da Riccardo Baldi, che ha offerto al pubblico un ulteriore viaggio tra immagini, ricordi e testimonianze del paese.

"Una partecipazione così numerosa dimostra quanto siano importanti le occasioni che permettono di riscoprire la storia e le radici della nostra comunità – dichiara il sindaco Silvano Dovetta –. Ringrazio la Biblioteca civica per il costante impegno nell'organizzazione di appuntamenti culturali di qualità, gli autori che hanno condiviso il loro lavoro e tutti coloro che hanno preso parte alla serata, contribuendo a renderla un momento di autentica partecipazione e di valorizzazione della memoria collettiva".

All’incontro era presente anche l’editore Paolo Fusta, per cui è uscito il volume, mentre Nanni Gianaria si è reso disponibile per il firmacopie al termine della presentazione, incontrando numerosi lettori.