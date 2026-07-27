“Abitare il piemontese” a Torre San Giorgio: racconti, musica e memoria delle radici

Domani, martedì 28 luglio piazza Cravero ospita "Abitare il piemontese", una serata dedicata alla civiltà contadina, alle tradizioni popolari e all'identità del Piemonte, a cura dell'attore e narratore Paolo Tibaldi, con la partecipazione del cantautore Giampiero "Pelo" Gregorio.

Lo spettacolo, con inizio alle 21, unirà due progetti: "Abitare il piemontese", nato per raccontare la piemontesità come modo di pensare, vivere, lavorare, sognare e parlare, e "Merica!", dedicato alla grande migrazione piemontese del Novecento verso le Americhe e, in particolare, verso l'Argentina. Introduce e dialoga con gli artisti Andrea Caponnetto.

Attraverso racconti, musica, espressioni popolari, aneddoti divertenti e passaggi più emozionanti, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra la vita nelle campagne, le parole tramandate dalle famiglie, le partenze in cerca di fortuna e il legame con una terra mai davvero dimenticata.

(Giampiero Gregorio)

La narrazione sarà arricchita anche dall'esperienza vissuta da Paolo Tibaldi in Argentina, dove ha incontrato le comunità piemontesi e raccolto testimonianze di chi continua ancora oggi a custodire lingua, ricordi e tradizioni.